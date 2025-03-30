Свиной грипп и ОРВИ: Врач рассказала, какие вирусы атакуют россиян этой весной

Сезон ОРВИ в России набирает обороты — еженедельно заболевает свыше миллиона человек. Вирусолог Светлана Протасова предупреждает: главные угрозы этой весны — грипп В и A (H1N1), известный как «свиной грипп». Если первый протекает относительно мягко, то второй, потомок смертоносной «испанки», способен за сутки вызвать пневмонию, маскируясь под обычную простуду.

Помимо гриппа сейчас активно циркулируют и другие респираторные вирусы. Риновирусы вызывают сильные насморки, а респираторно-синцитиальный вирус представляет особую опасность для маленьких детей. Что касается коронавируса, то, по словам специалиста, он никуда не исчез, просто теперь люди болеют им в более лёгкой форме и реже обращаются за медицинской помощью.

«К тому же оперштаб по борьбе с коронавирусом прекратил публикацию данных о заболевших», — цитирует слова Протасовой RuNews24.ru.