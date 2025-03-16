«Вирус границ не знает»: Названа главная причина распространения кори в России
Инфекционист Коновалов: Корь распространяется в России из-за отсутствия прививок
Главная причина распространения кори в России, как и в других странах, заключается в отсутствии прививок у населения, отметил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов, комментируя предупреждение ВОЗ.
«Случаи заболевания продолжают регистрироваться и в России. И, действительно, основная причина наступления инфекции в разных странах — проблемы с прививками», — подчеркнул собеседник RG.ru.
По его словам, доступность вакцин от кори снизилась в период пандемии коронавируса, когда производственные мощности были направлены на разработку средств против ковида. А то же время врачам не хватало времени для проведения профилактических мероприятий.
Напомним, в конце минувшего года человечеству предрекли пандемийный коллапс из-за 11 страшных болезней, среди которых — корь. А в конце февраля 2025 года в Техасе зафиксирован первый летальный исход из-за вспышки кори.