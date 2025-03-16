«Вирус границ не знает»: Названа главная причина распространения кори в России

Главная причина распространения кори в России, как и в других странах, заключается в отсутствии прививок у населения, отметил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов, комментируя предупреждение ВОЗ.

«Случаи заболевания продолжают регистрироваться и в России. И, действительно, основная причина наступления инфекции в разных странах — проблемы с прививками», — подчеркнул собеседник RG.ru.