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16 марта, 19:26

«Вирус границ не знает»: Названа главная причина распространения кори в России

Инфекционист Коновалов: Корь распространяется в России из-за отсутствия прививок

Главная причина распространения кори в России, как и в других странах, заключается в отсутствии прививок у населения, отметил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов, комментируя предупреждение ВОЗ.

«Случаи заболевания продолжают регистрироваться и в России. И, действительно, основная причина наступления инфекции в разных странах — проблемы с прививками», — подчеркнул собеседник RG.ru.

По его словам, доступность вакцин от кори снизилась в период пандемии коронавируса, когда производственные мощности были направлены на разработку средств против ковида. А то же время врачам не хватало времени для проведения профилактических мероприятий.

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Напомним, в конце минувшего года человечеству предрекли пандемийный коллапс из-за 11 страшных болезней, среди которых — корь. А в конце февраля 2025 года в Техасе зафиксирован первый летальный исход из-за вспышки кори.

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Борис Эльфанд
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