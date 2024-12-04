«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 декабря, 15:33

Корь, краснуха, скарлатина: Врач рассказала, чем опасно посещение бассейнов и аквапарков в декабре

Врач Ларина: В банях и саунах в декабре повышен риск заражения корью и дифтерией

Нахождение в плавательном бассейне или в аквапарке может повысить риск получить конъюнктивит, грибковые поражения кожи, различные инфекции, а также микобактериоз. Фото © Freepik

Нахождение в плавательном бассейне или в аквапарке может повысить риск получить конъюнктивит, грибковые поражения кожи, различные инфекции, а также микобактериоз. Фото © Freepik

В местах общественного пользования существенно повышается риск заражения вирусными и бактериальными инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путём, особенно в ноябре-декабре. Об этом в беседе с Life.ru рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Вера Ларина.

«Источником такого вида инфекции является больной человек, который, в первые часы болезни может и не знать, что он болен. Пациент становится заразным за 1-2 дня до появления клинических симптомов», — поделилась Ларина.

Помимо ОРВИ и гриппа подцепить в бассейне, сауне или бане можно аденовирусную инфекцию, ветряную оспу, корь, краснуху, эпидемический паротит, а также менингококковую инфекцию, дифтерию и даже скарлатину.

Микобактерия туберкулеза также передаётся воздушно-капельным путем, напоминает профессор. Человек может передавать инфекцию в течение нескольких месяцев, не имея специфических симптомов и не предполагая, что болен. В то время как инфекционные агенты выделяются в составе содержимого носоглотки, отделяемого при кашле, чихании, разговоре и дыхании.

Вероятность заражения инфекцией зависит от индивидуальных особенностей человека, факторов окружающей среды (определённая температура воздуха, влажность), а росту заболеваемости способствует скученность, доля неиммунных и высоковосприимчивых к инфекции людей.

Вера Ларина

Доктор медицинских наук

Вероятность заражения инфекцией зависит от индивидуальных особенностей человека, факторов окружающей среды (определённая температура воздуха, влажность), а росту заболеваемости способствует скученность, доля неиммунных и высоковосприимчивых к инфекции людей.
Вероятность заражения инфекцией зависит от индивидуальных особенностей человека, факторов окружающей среды (определённая температура воздуха, влажность), а росту заболеваемости способствует скученность, доля неиммунных и высоковосприимчивых к инфекции людей.

Эксперт добавила, что нахождение в плавательном бассейне или в аквапарке может повысить риск получить такие заболевания, как конъюнктивит, грибковые поражения кожи, аденовирусные, энтеровирусные и ротавирусные инфекции, а также микобактериоз. Наиболее часто через воду плавательного бассейна передаются возбудители инфекции. Повышенная влажность и длительно существующая высокая температура окружающей среды способствует этому.

Сотни онкобольных россиян развели на миллионы рублей, обещая излечить от рака «чудо-лекарством»
Сотни онкобольных россиян развели на миллионы рублей, обещая излечить от рака «чудо-лекарством»

Ранее Life.ru рассказывал, что учёные обнаружили несколько видов грибов, которые способны производить вредные вещества для бактерий, вызывающих туберкулёз. Исследователи вырастили бактерии туберкулёза рядом с 1500 видами грибов. В результате было выявлено, что пять из этих видов токсичны для бактерий.

Андрей Горяничев
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровье
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar