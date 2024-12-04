Корь, краснуха, скарлатина: Врач рассказала, чем опасно посещение бассейнов и аквапарков в декабре
Врач Ларина: В банях и саунах в декабре повышен риск заражения корью и дифтерией
Нахождение в плавательном бассейне или в аквапарке может повысить риск получить конъюнктивит, грибковые поражения кожи, различные инфекции, а также микобактериоз. Фото © Freepik
В местах общественного пользования существенно повышается риск заражения вирусными и бактериальными инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путём, особенно в ноябре-декабре. Об этом в беседе с Life.ru рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Вера Ларина.
«Источником такого вида инфекции является больной человек, который, в первые часы болезни может и не знать, что он болен. Пациент становится заразным за 1-2 дня до появления клинических симптомов», — поделилась Ларина.
Помимо ОРВИ и гриппа подцепить в бассейне, сауне или бане можно аденовирусную инфекцию, ветряную оспу, корь, краснуху, эпидемический паротит, а также менингококковую инфекцию, дифтерию и даже скарлатину.
Микобактерия туберкулеза также передаётся воздушно-капельным путем, напоминает профессор. Человек может передавать инфекцию в течение нескольких месяцев, не имея специфических симптомов и не предполагая, что болен. В то время как инфекционные агенты выделяются в составе содержимого носоглотки, отделяемого при кашле, чихании, разговоре и дыхании.
Вероятность заражения инфекцией зависит от индивидуальных особенностей человека, факторов окружающей среды (определённая температура воздуха, влажность), а росту заболеваемости способствует скученность, доля неиммунных и высоковосприимчивых к инфекции людей.
Эксперт добавила, что нахождение в плавательном бассейне или в аквапарке может повысить риск получить такие заболевания, как конъюнктивит, грибковые поражения кожи, аденовирусные, энтеровирусные и ротавирусные инфекции, а также микобактериоз. Наиболее часто через воду плавательного бассейна передаются возбудители инфекции. Повышенная влажность и длительно существующая высокая температура окружающей среды способствует этому.
Ранее Life.ru рассказывал, что учёные обнаружили несколько видов грибов, которые способны производить вредные вещества для бактерий, вызывающих туберкулёз. Исследователи вырастили бактерии туберкулёза рядом с 1500 видами грибов. В результате было выявлено, что пять из этих видов токсичны для бактерий.