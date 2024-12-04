Корь, краснуха, скарлатина: Врач рассказала, чем опасно посещение бассейнов и аквапарков в декабре

В местах общественного пользования существенно повышается риск заражения вирусными и бактериальными инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путём, особенно в ноябре-декабре. Об этом в беседе с Life.ru рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Вера Ларина.

«Источником такого вида инфекции является больной человек, который, в первые часы болезни может и не знать, что он болен. Пациент становится заразным за 1-2 дня до появления клинических симптомов», — поделилась Ларина.

Помимо ОРВИ и гриппа подцепить в бассейне, сауне или бане можно аденовирусную инфекцию, ветряную оспу, корь, краснуху, эпидемический паротит, а также менингококковую инфекцию, дифтерию и даже скарлатину.

Микобактерия туберкулеза также передаётся воздушно-капельным путем, напоминает профессор. Человек может передавать инфекцию в течение нескольких месяцев, не имея специфических симптомов и не предполагая, что болен. В то время как инфекционные агенты выделяются в составе содержимого носоглотки, отделяемого при кашле, чихании, разговоре и дыхании.

Вероятность заражения инфекцией зависит от индивидуальных особенностей человека, факторов окружающей среды (определённая температура воздуха, влажность), а росту заболеваемости способствует скученность, доля неиммунных и высоковосприимчивых к инфекции людей. Вера Ларина Доктор медицинских наук

Эксперт добавила, что нахождение в плавательном бассейне или в аквапарке может повысить риск получить такие заболевания, как конъюнктивит, грибковые поражения кожи, аденовирусные, энтеровирусные и ротавирусные инфекции, а также микобактериоз. Наиболее часто через воду плавательного бассейна передаются возбудители инфекции. Повышенная влажность и длительно существующая высокая температура окружающей среды способствует этому.