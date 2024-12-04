Грибы из торфяных болот: новый подход в борьбе с туберкулёзом

Учёные из Национального института здоровья США обнаружили несколько видов грибов, которые способны производить вредные вещества для бактерий, вызывающих туберкулёз. Исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology, раскрывает потенциал грибов, найденных на торфяных болотах, в борьбе с этим заболеванием.

Туберкулёз ежегодно поражает миллионы людей, и более миллиона из них умирают. Хотя болезнь можно вылечить, традиционное лечение требует длительного курса антибиотиков. Это подталкивает учёных к поиску более эффективных и быстрых методов терапии.

Исследовательская группа из США сосредоточилась на сфагновых торфяниках, где обитают различные бактерии рода Mycobacterium, включая возбудителя туберкулёза. Грибы, растущие на этих болотах, конкурируют с микобактериями за ресурсы в кислой, бедной питательными веществами и кислородом среде, которая напоминает поражённые лёгкие больных туберкулёзом.

В лабораторных условиях исследователи вырастили бактерии туберкулёза рядом с 1500 видами грибов, собранных на северо-востоке США. В результате было выявлено, что пять из этих видов токсичны для бактерий. Они производят три ключевых соединения: патулин, цитринин и нидулалин А. Эти вещества нарушают работу тиолов — соединений, критически важных для жизнедеятельности бактериальных клеток.

Хотя сами соединения вряд ли станут основой для новых лекарств, они подтверждают перспективность нового подхода к разработке препаратов. Исследователи предлагают воздействовать на процессы в бактериях, связанные с тиолами, это может открыть новые пути в терапии туберкулёза.

Так, торфяные болота, где грибы вынуждены конкурировать за выживание, могут стать источником инновационных решений в борьбе с туберкулёзом. Эти открытия подчеркивают важность изучения природных экосистем в поиске новых методов лечения сложных заболеваний.