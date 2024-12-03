Учёные создали крошечного робота, который изменит мир медицины

Учёные создали миниатюрного робота, который может изменить мир медицины. Специалисты Корнеллского университета совершили настоящий прорыв в области робототехники, собрав самого маленького в мире шагающего робота. Его размеры настолько крошечные, что он меньше длины волны видимого света. Об изобретении пишет журнал Science.

«Миниатюризация робототехники наконец достигла точки, когда эти приводные механические системы могут взаимодействовать со светом», — указано в сообщении.

Секрет крошечного робота заключается в его дифракционном принципе работы. Это означает, что его движения контролируются с помощью света. Специалисты могут управлять таким механизмом, просто направляя на него световой луч.

Разработчики использовали магнитные поля для управления движениями робота. Благодаря этому, крошечную машину можно заставить не только ходить по твёрдым поверхностям, но и плавать в жидкостях. Это открывает широкие возможности для применения робота в различных областях науки.

Одной из самых перспективных областей применения миниатюрных роботов является медицина. Возможно, в будущем такие микромашины смогут путешествовать по человеческому организму, доставляя лекарства непосредственно к поражённым клеткам или проводя микрохирургические операции.

Также роботы смогут собирать данные о работе клеток и тканей, что позволит учёным лучше понять процессы, происходящие в живых организмах.

Создание самого маленького в мире шагающего робота является важным шагом вперёд в развитии робототехники. Это достижение открывает новые возможности для развития медицины, биологии и других научных областей. В ближайшие годы мы можем ожидать появления новых удивительных технологий, основанных на принципах, заложенных в этом крошечном механизме.