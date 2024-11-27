Роевой интеллект: новое слово в робототехнике и его возможные последствия

Учёные из Брюсселя представили инновационную систему управления роем роботов под названием SoNS (самоорганизующаяся нервная система), которая позволяет множеству машин взаимодействовать как единый организм. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Robotics. Уточняется, что роботы могут работать в синхронизированной сети, формируя подобие нервной системы живого существа.

Технология SoNS обладает уникальной особенностью: роботы могут сами выбирать центральный «мозг» для управления роем и мгновенно подстраивать взаимодействие в реальном времени. Это делает систему не только интеллектуальной, но и устойчивой к внешним воздействиям.

Марко Дориго, руководитель лаборатории Брюссельского свободного университета, отметил, что архитектура SoNS позволяет программировать группу роботов как единую функциональную систему. В ходе симуляций, включающих до 250 дронов наземного и воздушного типов, были успешно продемонстрированы сложные задачи, требующие чёткой координации.

Потенциальные области применения новой технологии весьма разнообразны. Интеллектуальные рои могут оказать помощь в спасательных операциях, например, при поиске людей в зонах бедствия или при тушении пожаров. В бытовом секторе такие системы могут автоматизировать процессы уборки, доставки и даже строительства. Однако одной из наиболее значимых сфер применения остаётся военно-оборонительная.

Научный обозреватель Forbes Анатолий Глянцев отметил, что внедрение роевого интеллекта изменяет подход к использованию роботов в боевых условиях. Дроны, действующие как единое целое, демонстрируют не только повышенную эффективность, но и устойчивость к сбоям, что превращает их в мощное оружие будущего. Этот инструмент также требует тщательного осмысления и разработки новых международных норм для регулирования его применения.

Система SoNS открывает новые горизонты для робототехники. Масштабируемость, гибкость и автономность делают её многообещающей для множества задач: от гражданских до стратегических. Тем не менее развитие таких технологий порождает вопросы этического использования, особенно в контексте их возможного применения в военной сфере.