Камчатские школьники изобрели робота-блинопёка

В городе Елизово Камчатского края старшеклассники из 9–11 классов создали уникального робота, который умеет печь блины. Этот проект был реализован в рамках обучения в специализированной школе программирования и электротехники, где учащиеся занимаются разработкой и сборкой технических устройств. Об этом сообщает «Кам 24».

Сначала ребята сделали промышленный манипулятор с хватом, который напечатали на 3D-принтере. Но чтобы он не только выполнял свою основную функцию, но и выглядел более необычно, старшеклассники решили преобразовать его в робота, способного «жонглировать» сковородками. Этот шаг потребовал доработки механизма, чтобы промышленный манипулятор мог эффективно работать с кухонными предметами и жарить блины.

Компания-разработчик пояснила, что изначально манипулятор создали для промышленного использования. Однако впоследствии было принято решение адаптировать его для более увлекательной и необычной цели. Так появился робот, который не только умеет переворачивать блины, но и угощает ими всех желающих на городских мероприятиях. На таких событиях он неизменно становится главной звездой, привлекая внимание и детей, и взрослых, которые с удовольствием пробуют его угощения.

В разработке и сборке робота принимали участие старшеклассники, которые смогли не только проявить свои знания в области программирования и электротехники, но и освоить практические навыки работы с 3D-принтером. Все детали устройства были изготовлены с помощью этого современного механизма, что позволило значительно ускорить процесс разработки и прототипирования.