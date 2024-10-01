Современное ИИскусство: Русского робота научили копировать полотна великих живописцев

Учёные СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создали робота-художника, который умеет работать в технике великих живописцев. Он сам смешивает краски, выбирает оттенки, длину и форму мазков, в результате чего получаются качественные копии знаменитых шедевров.

Изобретали отметили, что робот-художник может работать в разных стилях и даже делать каллиграфические надписи. Выглядит это со стороны как рука, которая перемещается в трёхмерном пространстве и держит кисть.

«В перспективе мы будем работать над интеграцией последней версии роботизированной руки и созданного ранее смесителя красок, чтобы «добавить цвета» его новым способностям», — пояснил RT руководитель проекта, старший научный сотрудник Молодёжного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов.

Возможности робота уже испытали на воспроизведении полотен художников-импрессионистов. Наносить мазки на холст он может при помощи специально созданной математической модели. Толщина зависит от степени нажатия на холст, чему также обучили учёные робота.