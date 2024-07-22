В 2026 году рынок наводнят роботы-гуманоиды от Tesla

Инженеры Tesla поделились планам запуска в массовое производство человекоподобных роботов. Как сообщил глава компании, американский миллиардер Илон Маск в социальной сети Х, уже в следующем году Tesla обзаведётся "по-настоящему полезными" андроидами для внутреннего пользования, а к 2026-му наладит их производство во внешний рынок.

Напомним, что ещё в 2021 году Илон Маск анонсировал создание робота-гуманоида (Tesla Bot) по имени Optimus, который сможет забирать продукты из магазина и выполнять другие мелкие задачи. Платформа, позволяющая это сделать, похоже, является копией человеческого тела. А не так давно инженер компании Tesla подвергся нападению робота на территории завода Giga Texas, расположенного вблизи города Остина.