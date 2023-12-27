Робот против человека: В Техасе на заводе Tesla разыгралась кровавая драма

Инженер компании Tesla подвергся нападению робота на территории завода Giga Texas, расположенного вблизи города Остина. Как передаёт газета Daily Mail, кровавая драма разыгралась ещё два года назад, однако известно о ней стало только сейчас.

По данным издания, машина, предназначенная для перемещения только что отлитых алюминиевых деталей транспортных средств, схватила сотрудника предприятия и протащила за собой. В итоге инженер получил раны в районе спины и руки, а робот растащил кровь по всему заводу. Свидетели признались, что были в шоке, когда робот схватил своими когтями человека.

Отмечается, что инцидент был раскрыт в отчёте о травмах за 2021 год. Также выяснилось, что в 2022 году каждый 21-й работник Giga Texas получил травму на работе.