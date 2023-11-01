Жуткие роботы-волки с красными глазами начали охранять дома японцев от диких животных

Порядка двухсот роботов-волков с красными глазами и встроенными динамиками установлены по всей Японии для отпугивания диких животных, пишет ABC News со ссылкой на разработчика компании Ohta Seiki Ота Юджи. По его словам, все покупатели довольны.

Дома японцев начали охранять жуткие роботы-волки с красными глазами. Видео © VK / "Строки из песен | Музыка"

"На сегодняшний день никто не поставил под сомнение его эффективность... По всей стране размещено около 180 "волков-монстров", — сказал он.

Инженер добавил, что дикие животные Японии инстинктивно боятся волков, а среди звуков, проигрываемых через динамики робота, — выстрелы, лай собак и, собственно, сам волчий вой. Несмотря на то что дизайн "монстра" вызвал у публики критику и смех, он выглядит достаточно убедительно, чтобы справляться с задачей. Более того, подобный дизайн не позволит запутать людей.