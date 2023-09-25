Робопёс вызвал фурор на форуме в Казахстане
Робота-пса с функцией охраны территории показали на форуме "Иннопром" в Астане
Робот-собака на выставке "Иннопром" в Астане. Обложка © t.me / ИННОПРОМ / INNOPROM
Группа "Казахстан инжиниринг" презентовала робота-собаку, способного охранять заданную территорию. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.ru" с полей форума "Иннопром", проходящего в Астане.
Представленный на выставке "Иннопром" в Астане робот-собака с функцией охраны территории. Видео © t.me / ИННОПРОМ / INNOPROM
Разработчики объяснили, что сам робот произведён в Китае, а в Казахстане его модифицировали, добавив камеру, рупор и поворотный фонарь. Благодаря этим усовершенствованиям он сможет охранять территорию, проводить анализ местности и осуществлять доставку. За разработку программного обеспечения отвечают специалисты из Казахстана.
Цена на эту модель пока что не разглашается, неизвестно также, поступит ли она в открытую продажу. Но "Газета.ru" узнала из открытых источников, в Китае такой робопёс модели Unitree Go1 без дополнительного оснащения по казахстанскому образцу стоит от 2700 долларов (260 тысяч рублей).
Ранее Лайф рассказывал, что учёные из Университета Северной Каролины создали мягкого робота без мозгов, который может самостоятельно преодолевать сложные и динамичные полосы препятствий. Машина умеет самостоятельно поворачиваться и преодолевать извилистые лабиринты, в том числе с двигающимися элементами. Техника способна на такое благодаря физическому интеллекту.