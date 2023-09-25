Робопёс вызвал фурор на форуме в Казахстане

Группа "Казахстан инжиниринг" презентовала робота-собаку, способного охранять заданную территорию. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.ru" с полей форума "Иннопром", проходящего в Астане.

Представленный на выставке "Иннопром" в Астане робот-собака с функцией охраны территории. Видео © t.me / ИННОПРОМ / INNOPROM

Разработчики объяснили, что сам робот произведён в Китае, а в Казахстане его модифицировали, добавив камеру, рупор и поворотный фонарь. Благодаря этим усовершенствованиям он сможет охранять территорию, проводить анализ местности и осуществлять доставку. За разработку программного обеспечения отвечают специалисты из Казахстана.

Цена на эту модель пока что не разглашается, неизвестно также, поступит ли она в открытую продажу. Но "Газета.ru" узнала из открытых источников, в Китае такой робопёс модели Unitree Go1 без дополнительного оснащения по казахстанскому образцу стоит от 2700 долларов (260 тысяч рублей).