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25 сентября, 13:15

Робопёс вызвал фурор на форуме в Казахстане

Робота-пса с функцией охраны территории показали на форуме "Иннопром" в Астане

<p>Робот-собака на выставке "Иннопром" в Астане. Обложка © t.me / <a href="https://telesco.pe/innoprom_official/1079" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ИННОПРОМ / INNOPROM</a></p>

Робот-собака на выставке "Иннопром" в Астане. Обложка © t.me / ИННОПРОМ / INNOPROM

Группа "Казахстан инжиниринг" презентовала робота-собаку, способного охранять заданную территорию. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.ru" с полей форума "Иннопром", проходящего в Астане.

Представленный на выставке "Иннопром" в Астане робот-собака с функцией охраны территории. Видео © t.me / ИННОПРОМ / INNOPROM

Разработчики объяснили, что сам робот произведён в Китае, а в Казахстане его модифицировали, добавив камеру, рупор и поворотный фонарь. Благодаря этим усовершенствованиям он сможет охранять территорию, проводить анализ местности и осуществлять доставку. За разработку программного обеспечения отвечают специалисты из Казахстана.

Цена на эту модель пока что не разглашается, неизвестно также, поступит ли она в открытую продажу. Но "Газета.ru" узнала из открытых источников, в Китае такой робопёс модели Unitree Go1 без дополнительного оснащения по казахстанскому образцу стоит от 2700 долларов (260 тысяч рублей).

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Юрий Лысенко
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