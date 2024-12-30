Человечеству предрекли пандемийный коллапс в 2025 году из-за 11 страшных болезней

В 2025 году человечество рискует столкнуться с пандемийным коллапсом из-за 11 болезней, которые могут распространиться в масштабах всей планеты. Соответствующее предупреждение со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения сделало британское издание DailyStar.

В список вошли CoViD-19, корь, холера, птичий грипп, чесотка, малярия, коклюш, лихорадка Западного Нила, тропическая лихорадка, вирус Чикунгунья, а также бактерии, имеющие устойчивость к противомикробным препаратам. Помимо этого, мир может потрясти некая «Болезнь X», которая всё ещё сохраняет статус неизученной. Среди её симптомов учёные выделили повышенную температуру, головные боли и сильный кашель. В настоящее время зарегистрировано более 400 случаев заболевания, вспышка произошла в Демократической Республике Конго.

ВОЗ уже внесла патогены, способные вызвать массовые инфекции по всему миру, в свой приоритетный список заболеваний. Они получат повышенное внимание и станут предметом срочных исследований.