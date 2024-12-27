В Роспотребнадзоре оценили риск новой пандемии

Пандемия коронавируса может вспыхнуть вновь, однако российские медики и учёные полностью готовы встретить его соответствующей борьбой. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

«Сегодня мы распознаём сам возбудитель коронавируса, и изменения в нём, в режиме онлайн. Поэтому видим, что нет мутаций, которые могут нанести значимый вред человеку», — приводит слова Поповой kp.ru.

Глава Роспотребнадзора добавила, что ковид и грипп может становиться очень агрессивным, но это продолжается 2-3 года, а затем он находит место в структуре респираторных вирусов. Тем не менее относиться к CoViD-19 как к обычному насморку не стоит.