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12 декабря, 11:12

Глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о том, откуда взялся коронавирус

Глава Роспотребнадзора Попова не верит в лабораторное происхождение коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала вопрос о лабораторном происхождении коронавируса, отметив, что нет очевидных данных, подтверждающих эту гипотезу.

«Нет никаких очевидных или доказательных данных, которые бы это подтверждали», — подчеркнула Попова, которую цитирует РИА «Новости».

Ранее подкомитет по коронавирусу комитета по надзору Палаты представителей США ранее опубликовал крупное исследование, согласно которому корни коронавируса находятся в лабораториях. По их мнению, учёные из Ухани ставили эксперименты и выпустили бактерии наружу. МИД Китая в ответ призвал США не клеветать и не политизировать вопрос происхождения коронавируса.

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Происхождение ковида. Академик РАН раскрыл самую странную особенность коронавируса

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России был зафиксирован небольшой подъём заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ. К примеру, за прошедшую неделю на 7,4% возросло количество заболевших ковидом — зарегистрировано более 31,4 тысячи случаев.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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