Глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о том, откуда взялся коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала вопрос о лабораторном происхождении коронавируса, отметив, что нет очевидных данных, подтверждающих эту гипотезу.

«Нет никаких очевидных или доказательных данных, которые бы это подтверждали», — подчеркнула Попова, которую цитирует РИА «Новости».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России был зафиксирован небольшой подъём заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ. К примеру, за прошедшую неделю на 7,4% возросло количество заболевших ковидом — зарегистрировано более 31,4 тысячи случаев.