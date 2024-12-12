Глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о том, откуда взялся коронавирус
Глава Роспотребнадзора Попова не верит в лабораторное происхождение коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала вопрос о лабораторном происхождении коронавируса, отметив, что нет очевидных данных, подтверждающих эту гипотезу.
«Нет никаких очевидных или доказательных данных, которые бы это подтверждали», — подчеркнула Попова, которую цитирует РИА «Новости».
Ранее подкомитет по коронавирусу комитета по надзору Палаты представителей США ранее опубликовал крупное исследование, согласно которому корни коронавируса находятся в лабораториях. По их мнению, учёные из Ухани ставили эксперименты и выпустили бактерии наружу. МИД Китая в ответ призвал США не клеветать и не политизировать вопрос происхождения коронавируса.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России был зафиксирован небольшой подъём заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ. К примеру, за прошедшую неделю на 7,4% возросло количество заболевших ковидом — зарегистрировано более 31,4 тысячи случаев.
Kandinsky 3.1 / Life.ru