Происхождение ковида. Академик РАН раскрыл самую странную особенность коронавируса Вирусолог оценил данные о первых случаях ковида в Ухани и рассказал Life.ru, чем SARS-CoV-2 отличается от всех других известных в природе вирусов. 13 октября, 21:31 Академик РАН опроверг выводы учёных о происхождении коронавируса. Фото: © Shutterstock / FOTODOM / Fit Ztudio

Недавняя научная статья о «рыночном» происхождении ковида, скорее всего, в ближайшее время будет отозвана, сообщил молекулярный биолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.

— Уже направлено как минимум одно письмо в редакцию с требованием эту статью отозвать, потому что она противоречит целому ряду предыдущих статей этих и других авторов, — заявил доктор биологических наук в интервью Life.ru.

Ранее в уважаемом научном издании Cell опубликованы данные международной команды учёных о возможном происхождении ковида. Исследователи пришли к выводу, что первоисточником SARS-CoV-2 стал рынок Хуанань в Ухани. Более того, сообщается, что удалось определить даже конкретные места на этом рынке. Все они сосредоточены в его западной части.

Как пишут исследователи, они сопоставили данные анализов образцов, взятых с прилавков и других поверхностей на рынке в самом начале эпидемии — в январе 2020 года. По итогам они заявили, что изначальный общий предок всех SARS-CoV-2 с территории Хуананя совпадает с общим предком SARS-CoV-2 на глобальном уровне. Учёные обобщили 174 самых ранних случая CoViD-19 в Ухани — и оказалось, что 32% процента этих людей имели подтверждённую связь с рынком Хуанань, то есть либо работали там, либо посещали его.

Подчёркивается, что во всех взятых на рынке образцах с положительным результатом анализа на коронавирус обнаружены ДНК диких животных. Среди них называются енотовидные собаки, седые бамбуковые крысы, собаки, европейские кролики, а также амурский ёж, малайский дикобраз, мунтжак (разновидность оленей), гималайский сурок и пальмовая циветта. Учёные обратили внимание, что не прослеживается генетический материал летучих мышей и панголинов, изначально объявленных промежуточными хозяевами SARS-CoV-2.

Академик Нетёсов к этим данным относится с сомнением. Как подчеркнул биолог, SARS-CoV-2 относится к роду бета-коронавирусов, в котором изучены более 100 тысяч различных вирусных геномов. По словам доктора наук, в геноме SARS-CoV-2 есть особенности, которых нет ни у одного другого природного вируса.

— Только вирус, появившийся в Ухани в конце 2019 года и расшифрованный в январе 2020-го, имеет один сайт разрезания его S-белка человеческой протеазой фурин. Больше ни один вирус в природе не имеет такого сайта. Не было известно о таких вирусах до октября 2019 года. Этот факт пока невозможно объяснить какими-то природными явлениями, — считает вирусолог.

В то же время профессор выразил уверенность в том, что преднамеренно создавать зловредный вирус было бы совершенно бессмысленно и очень опасно: он одинаково действует на всех людей в мире, а в современную эпоху активных международных поездок вероятность его стремительного глобального распространения была очевидна. Он добавил, что в этом деле необходимо опираться на позицию ВОЗ, а она сейчас не исключает ни версию естественного происхождения нынешнего коронавируса, ни гипотезу об утечке из лаборатории.

Авторы Адель Романенкова