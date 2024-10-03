«Будет как ЭКО»: Генетик — о скандальном эксперименте китайского учёного с ДНК человека Life.ru разбирался, как изменилось отношение к видоизменению человеческого генома спустя шесть лет после скандального эксперимента китайского учёного. 3 октября, 10:20 Генетик заявил, что скоро редактирование ДНК человека станет обычным делом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Timofeev Vladimir, Roman Samborskyi

ДНК человека уже сейчас разрешено видоизменять для предотвращения некоторых наследственных заболеваний, рассказал Life.ru доктор медицинских наук, генетик Владимир Тактаров.

— Если я не ошибаюсь, уже есть протоколы на такие вмешательства по наследственным болезням крови, и это проводилось достаточно успешно, — заверил он.

Генетик считает, что таким же образом можно и нужно бороться с распространёнными патологиями, передающимися по наследству, в частности муковисцидозом (опасное для жизни нарушение работы желёз), врождёнными болезнями печени, которыми страдает, по словам учёного, «чуть ли не каждый шестой-седьмой».

— Идеальный вариант — это проводить вмешательство ещё на стадии зародыша. К примеру, в ЭКО принято проводить предимплантационную диагностику на стадии 20–30–40 клеток, кусочек отщипывают и смотрят, какие есть изменения. Примерно так же, если упрощённо говорить, можно проводить и вмешательство — на стадии нескольких бластомер дробящиеся клетки эмбриона редактировать, затем эти клетки начинают размножаться, формируются из стволовых клеток с исправленным геномом, — объясняет Владимир Тактаров.

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Он уверен, что главная проблема с редактированием человеческого генома — не возможности технологий (они есть), а юридический и морально-этический аспект этого вопроса. По мнению генетика, в России по этому поводу высказывают справедливые опасения: этим могут воспользоваться не для помощи людям, а для зарабатывания огромных денег на их глупости. Таким образом, важнейший вопрос — наличие совести у генетика.

— Настоящие учёные — циники. Очень совестливых и религиозных в наше циничное время всё меньше остаётся. По всей видимости, российское общество опасается, что это станет предметом торговли, коммерциализации и будут дети на заказ. Условно говоря, дети с голубыми глазами чтобы были, бывают же такие фантазии, — говорит генетик.

Напомним, в 2018 году в Китае был проведён нашумевший эксперимент: генетик Хэ Цзянькуй отредактировал ДНК двух девочек-близняшек по имени Лилу и Нана. С его слов, их родителей зовут Грейс и Марк, у отца ВИЧ-инфекция и именно поэтому пара решилась на такое генетическое вмешательство: они не хотели, чтобы детям передалась болезнь.

В своём видеообращении после рождения этих детей Хэ Цзянькуй рассказал, что редактирование ДНК было проведено после искусственного оплодотворения: в яйцеклетку ввели «небольшой белок и инструкцию для генной инженерии», в результате чего ВИЧ утратил способность проникать в клетки будущих детей. Впоследствии учёного посадили в тюрьму, он отсидел три года, а после освобождения в 2023 году в своём интервью заверил, что девочки совершенно здоровы, «ведут нормальную, мирную, безмятежную жизнь».

Видеообращение китайского учёного Хэ Дзянькуя после рождения детей с отредактированной ДНК. Видео © Wikipedia

Генетик Владимир Тактаров обратил внимание, что по поводу этого эксперимента не было публикаций в респектабельных научных изданиях, поэтому крайне трудно об этом судить и что-либо утверждать с уверенностью. Точно такая же неясность была и в истории с овечкой Долли, напомнил учёный.

— Хотелось бы проследить, как врачи говорят, катамнез, то есть состояние после проведённого лечения, — отметил доктор медицинских наук.

Тем не менее технологии редактирования человеческой ДНК действительно уже внедряются и однажды станут такой же частью нашей жизни, как и искусственное оплодотворение, считает генетик.

— Распространённым и обыденным делом, скорее всего, будет. Даже, может быть, ещё при нашей жизни. Но остаётся вероятность ошибок, срывов. В любом случае редактирование генома — это хирургия. А хирургия никогда не может гарантировать исход операции, поэтому риск всегда остаётся, — заключил генетик.

Авторы Адель Романенкова