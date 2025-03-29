В Роспотребнадзоре пообещали разобраться с неизвестным вирусом, охватившим РФ

Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о случаях заболеваний и распространением в России неизвестного вируса. Ведомство начало проверку информации после сообщения о новой опасности для россиян — заболевание, для которого характерны длительная лихорадка и мучительный кашель с кровью.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, исполнительный орган уже запросил у администрации информационного ресурса всю информацию, касающуюся этих публикаций, для проверки достоверности и прояснения ситуации.