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29 марта, 16:14

В Роспотребнадзоре пообещали разобраться с неизвестным вирусом, охватившим РФ

Роспотребнадзор начал проверку после сообщений о появлении нового вируса в РФ

Фото © freepik

Фото © freepik

Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о случаях заболеваний и распространением в России неизвестного вируса. Ведомство начало проверку информации после сообщения о новой опасности для россиян — заболевание, для которого характерны длительная лихорадка и мучительный кашель с кровью.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, исполнительный орган уже запросил у администрации информационного ресурса всю информацию, касающуюся этих публикаций, для проверки достоверности и прояснения ситуации.

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Ранее сообщалось, что в России выявлены случаи новой вирусной инфекции. Симптомы включают длительную лихорадку и сильный кашель, иногда с кровью, но при этом тесты на CoViD-19 и грипп показывают отрицательный результат. Болезнь начинается незаметно, но быстро прогрессирует: от слабости до высокой температуры до 39° и изнурительного кашля.

Ольга Сливченко
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