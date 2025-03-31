Новые законы 2025: как изменится жизнь в России с 1 апреля 2025 года Узнайте всё о новых законах, вступающих в силу в России с 1 апреля 2025 года. Ключевые изменения и их влияние на граждан и бизнес — читайте в материале Life.ru. 30 марта, 21:35 С 1 апреля в силу вступит ряд важных изменений в законах. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aarrows

С 1 апреля 2025 года в России вступят в силу новые законы, которые коснутся жизни миллионов граждан. Индексация пенсий, семейная ипотека, лимит по SIM-картам — обо всём этом и не только более подробно поговорим далее.

Основные изменения в законодательстве

Вот какие изменения в законодательстве, вступающие в силу с начала второго месяца весны, нас ожидают.

Семейная ипотека

Программа семейной ипотеки с 1 апреля расширится и теперь будет включать рынок вторичного жилья, но только в тех городах, где на момент покупки строится не более двух домов. Она доступна для семей с детьми до шести лет и позволяет приобрести жильё по льготной ставке 6% годовых. Оформление ипотеки возможно только один раз, а возраст дома не должен превышать 20 лет, также дом не должен быть аварийным.

С 1 апреля расширится программа семейной ипотеки. Фото © ТАСС / Олег Елков

Однако обычную ипотеку получить станет несколько сложнее, ведь с апреля Банк России начнёт контролировать выдачу кредитов, где ежемесячные платежи превышают 50% дохода заёмщика или первоначальный взнос слишком мал. Это направлено на ограничение закредитованности граждан.

Изменения в банковской сфере

С 1 апреля в соответствии с указанием Банка России взаимодействие с банками будет упрощено. Теперь организации, применяющие биометрию для идентификации клиентов, не смогут запрашивать дополнительные документы для подтверждения личности.

Индексация социальной пенсии

Пенсии будут проиндексированы с 1 апреля. Фото © ТАСС / Олег Елков

С 1 апреля социальная пенсия увеличится почти на 15% в связи с индексацией. Её выплачивают тем, кто по какой-то причине не может получать страховую пенсию, а также лицам, потерявшим кормильца. Кроме того, будут проиндексированы выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и участников ликвидации техногенных катастроф.

Лимит на «симки»

С 1 апреля в России вступают в силу изменения в федеральном законе «О связи», ограничивающие количество SIM-карт на одного человека до 20. Операторы связи будут проверять уже зарегистрированные номера перед оформлением нового договора, а граждане смогут отслеживать свои SIM-карты через раздел на сайте «Госуслуги».

Изменения в сфере рекламы

С 1 апреля вступят в силу изменения в законе «О рекламе», которые обязывают рекламораспространителей, операторов рекламных систем и рекламодателей, работающих с иностранными компаниями, отчислять 3% от квартального дохода за рекламу, адресованную российским потребителям.

Водительские удостоверения иностранцев станут недействительны

Иностранцы будут обязаны получить российские права. Фото © ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Online

Согласно нововведениям в законе «О безопасности дорожного движения», иностранцы, получившие ВНЖ или гражданство до 1 апреля 2024 года, обязаны сдать экзамены для замены национальных водительских удостоверений на российские. С 1 апреля 2025 года все иностранные водительские удостоверения будут недействительны в России.

Изменение не касается граждан России и Белоруссии с удостоверениями, выданными в Белоруссии; они могут использовать документ без дополнительных экзаменов.

Тест по русскому языку для детей мигрантов

С 1 апреля вступает в силу закон, обязывающий детей иностранцев сдавать тест на знание русского языка перед поступлением в школу. Тест длится 80 минут и включает устную и письменную части, кроме первоклассников, которым нужна только устная. Если ребёнок не сдаёт тест с первой попытки, ему предложат пройти курсы русского языка, после чего тест можно будет сдать повторно через три месяца.

Послабления в сфере перевозки мусора

С 1 апреля мусоровозы будут передвигаться более свободно. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

С 1 апреля 2025 года по 1 марта 2028 года компании, занимающиеся вывозом бытовых отходов, смогут свободно передвигаться по загруженным дорогам без специальных разрешений и компенсаций за повреждения, наносимые таким транспортом. Двуосные и трёхосные мусоровозы, зарегистрированные в федеральной системе учёта ТКО, будут освобождены от весового и габаритного контроля.

Как новые законы повлияют на россиян

Новые законы, вступающие в силу с 1 апреля, в большей степени скажутся на жизни россиян положительно, ведь упрощение банковского взаимодействия через биометрию облегчит получение услуг, расширение программы семейной ипотеки повысит доступность жилья, а контроль за выдачей других кредитов поможет снизить закредитованность населения. Индексация социальной пенсии повысит уровень жизни пенсионеров, а ограничение на количество SIM-карт поможет снизить активность мошенников.

Как новые законы повлияют на бизнес в России

Бизнес из-за введения новых законов как выиграет, так и получит некоторые усложнения. У перевозчиков мусора, например, снизятся расходы, а у рекламодателей, напротив, увеличатся, так как теперь нужно будет платить рекламный сбор. Как это отразится на рынке в будущем — покажет время.

Авторы Андрей Ананьев