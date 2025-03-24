С 1 апреля пенсионеры получат разовые выплаты. Сколько они составят В апреле ряду категорий пенсионеров начнут перечислять крупные разовые выплаты. Какие суммы переведут на федеральном уровне и какие доплаты сделают в регионах? 23 марта, 21:20 Часть пенсионеров получат разовые выплаты в апреле. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Какую выплату получат пенсионеры с 1 апреля на федеральном уровне

20 марта 2025 года было опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 20.03.2025 № 337 «Об утверждении Правил осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Из него следует, что в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в апреле – мае будет произведена единовременная выплата определённым категориям граждан. Об этом рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

— Выплату в размере 80 000 рублей получат инвалиды ВОВ, ветераны ВОВ из числа лиц, указанных в пп. 1–3 п. 1 ст. 2 Закона № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Также доплату сделают вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов ВОВ и участников ВОВ, — пояснила Оксана Красовская.

55 000 рублей выплатят ветеранам ВОВ из числа лиц, указанных в пп. 4 п.1 ст. 2 Закона № 5-ФЗ «О ветеранах» (лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лица, награждённые орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ), бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто).

Какие выплаты пенсионерам с 1 апреля сделают регионы

На уровне регионов также будут производиться выплаты. Так, принят Закон Брянской области от 04.03.2025 № 25-З «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на территории Брянской области».

В нём установлена единовременная выплата некоторым категориям граждан РФ в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на территории Брянской области. Право на предоставление единовременной выплаты имеют следующие категории граждан Российской Федерации, постоянно проживающие на территории региона: инвалиды ВОВ; ветераны ВОВ (указанные в пп. 1–4 п.1 ст. 2 ФЗ от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»).

— Единовременная выплата производится в апреле – мае 2025 года и предоставляется в следующих размерах: 1 000 000 рублей — инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны (из числа лиц, указанных в пп. 1 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»); 80 000 рублей — ветеранам Великой Отечественной войны. Финансирование расходов по предоставлению единовременной выплаты осуществляется за счёт средств областного бюджета, — пояснила Оксана Красовская.

В Ярославской области подписан Указ губернатора ЯО от 13.03.2025 № 58 «О единовременной выплате ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Из него следует, что за счёт средств областного бюджета в 2025 году будет произведена единовременная выплата следующим категориям граждан Российской Федерации, которые постоянно проживают на территории Ярославской области: инвалидам и участникам ВОВ 1941–1945 годов — в размере 50 000 рублей; лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лицам, награждённым знаком «Житель осаждённого Севастополя», лицам, награждённым знаком «Житель осаждённого Сталинграда», — в размере 20 000 рублей; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, — в размере 20 000 рублей; лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лицам, награждённым орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, — в размере 10 000 рублей; вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов — в размере 10 000 рублей.

В Вологодской области в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 26.12.2024 № 1620 «О предоставлении в 2025 году единовременной денежной выплаты к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов отдельным категориям граждан» будет производиться единовременная выплата в размере 20 000 рублей.

Обратиться за ней могут граждане, имеющие место жительства или временно проживающие на территории Вологодской области и не имеющие места жительства на территории другого субъекта Российской Федерации. Это касается инвалидов Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов из числа лиц, указанных в ст. 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов из числа лиц, указанных в пп.1 п. 1 ст. 2 Федерального закона «О ветеранах»; лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лиц, награждённых знаком «Житель осаждённого Севастополя»; лиц, награждённых знаком «Житель осаждённого Сталинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов из числа лиц, указанных в пп.1 п. 1 ст. 2 Федерального закона «О ветеранах».

— За получением выплаты необходимо обратиться не позднее 30 апреля 2025 года в казённое учреждение Вологодской области «Центр социальных выплат», — уточнила Оксана Красовская.

Согласно Указу губернатора Ульяновской области от 28.02.2025 № 13 «О единовременной выплате участникам Великой Отечественной войны в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» в регионе за счёт бюджета будет произведена до 9 мая 2025 года единовременная выплата в размере 300 000 рублей постоянно проживающим на территории Ульяновской области гражданам Российской Федерации из числа участников Великой Отечественной войны, указанных в пп. «а»–«ж» пп. 1 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». Выплата будет производиться в беззаявительном порядке.

В Саратовской области постановлением Правительства Саратовской области от 18.02.2025 № 122-П «О предоставлении в 2025 году единовременной денежной выплаты к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов отдельным категориям граждан» утверждён порядок единовременной выплаты в размере 80 000 рублей. Единовременная денежная выплата предоставляется в период с 1 марта по 30 апреля 2025 года в беззаявительном порядке учреждениями социальной поддержки населения по месту жительства (пребывания) гражданина.

Выплата будет производиться инвалидам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов из числа лиц, указанных в ст. 4 Закона «О ветеранах»; участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов из числа лиц, указанных в пп. 1 п. 1 ст. 2 Закона «О ветеранах» (за исключением инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов).

— В Чувашской Республике в соответствии с Указом главы ЧР от 21.02.2025 № 22 «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающим на территории Чувашской Республики, в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» в апреле – мае 2025 года будет производиться единовременная денежная выплата некоторым категориям инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, умерших участников Великой Отечественной войны, в размере 20 000 рублей. Иным категориям ветеранов Великой Отечественной войны, детям войны — в размере 5000 рублей, — добавила Оксана Красовская.

Тем временем в Социальном фонде России напомнили, что пенсионер вправе самостоятельно выбирать, как получать пенсию. Сейчас для этого существует два основных способа: через банк или почту.

— В первом случае деньги переведут на счёт, к которому может быть привязана карта «Мир». При выборе доставки почтой пенсию на дом приносит почтальон или её можно получать в кассе почтового отделения по месту жительства. При этом устанавливается дата получения пенсии в соответствии с графиком доставки в регионе в пределах доставочного периода — с 3-го по 25-е число. Как правило, способ доставки получатель выбирает при оформлении пенсии. При этом в любой момент можно изменить вариант получения выплаты. Нужно лишь подать заявление в клиентскую службу Социального фонда, на портале госуслуг или в многофункциональном центре. По желанию получателя доставка пенсии может также осуществляться по доверенности, — сообщили в СФР.

Авторы Нина Важдаева