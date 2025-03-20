С 1 апреля вырастут выплаты на детей. Кто получит больше и на сколько С 1 апреля повысят ряд социальных выплат, которые положены семьям с детьми. Сколько составит прибавка и кто её получит? 19 марта, 21:15 Юристы рассказали, как изменится начисление пособий на детей с 1 апреля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В апреле изменится график начисления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка; ежемесячного пособия в связи рождением и воспитанием ребёнка; ежемесячного пособия по уходу за ребёнком; ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Эти меры соцподдержки в апреле перечислят дважды — в начале и в конце месяца. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

Изменение графика связано с майскими праздниками: выплаты, которые перечислили бы в начале мая, переведут в конце апреля.

— Постановлением от 7 марта 2025 г. № 287 утверждён коэффициент индексации социальных пенсий. С 1 апреля 2025 года в России они вырастут на 14,75%. Такое увеличение коснётся детей, являющихся получателями социальной пенсии по случаю потери кормильца. Эту пенсию получают дети, если умерший кормилец не имел страхового стажа, — рассказала юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко.

Размер социальной пенсии по потере кормильца сейчас составляет 7 389,83 рубля. Если ребёнок потерял обоих родителей, то — 15 379, 73 рубля. Столько же получают дети умершей одинокой матери. С 1 апреля эти выплаты увеличатся на 14,75%.

Также, по её словам, будут увеличены социальные пенсии по инвалидности, которые назначаются гражданам при полном отсутствии страхового стажа, и социальные пенсии по старости. Последние выплачиваются людям, которым не хватает страхового стажа или необходимого количества пенсионных баллов для получения страховой пенсии по старости.

— Кроме того, повышение предусмотрено для получателей выплат, являющихся ветеранами Великой Отечественной войны, военнослужащих, проходивших срочную службу, лётчиков-испытателей и космонавтов, а также лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осаждённого Севастополя» или знаком «Житель осаждённого Сталинграда», — добавила Екатерина Ноженко.

Также с 1 апреля появится новая льгота для семей с детьми. В населённых пунктах, где строят мало нового жилья, станет легче купить квартиру. Дело в том, что семейную ипотеку под 6% годовых распространят и на вторичное жильё. Правда, это касается только определённых населённых пунктов, где очень мало новостроек. В городах, где идёт активное строительство, семейную ипотеку по-прежнему можно будет взять только на первичное жильё.

Авторы Нина Важдаева