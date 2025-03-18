Пенсионеры получат новые льготы. За что можно не платить и получить компенсацию Юристы рассказали, какие новые льготы получат пенсионеры этой весной и в чём особенность этих мер поддержки. От каких выплат можно отказаться и как это сделать? 17 марта, 21:20 Пенсионеры получат льготы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Уже этой весной больше медиков смогут выйти на досрочную пенсию. Они сохранят это право после того, как будет проведена реорганизация соцучреждений. Дело в том, что регионы уже реорганизовали и переименовали многие учреждения соцобслуживания для детей. При этом новые названия не учтены в нормативных актах, которые дают право медработникам досрочно уйти на пенсию по старости. В результате они потеряли возможность раньше выйти на заслуженный отдых. Сейчас Минтруд признал работу в реорганизованных учреждениях равной работе в организациях из утверждённого списка. 17 марта вступил в силу соответствующий приказ ведомства.

При этом юристы напомнили, что пенсионерам в этом году станет проще воспользоваться льготами, Так, после 80 лет пенсионер освобождается от платы за капитальный ремонт. Более того, делается прибавка к пенсии. Из льгот можно рассчитывать на бесплатное протезирование зубов, транспортные и налоговые льготы.

— С этого года появилась ещё одна мера поддержки — доплата за содержание иждивенцев. Ранее эту меру поддержки тоже можно было получить, но только по заявлению. Более того, ухаживающий человек должен был быть трудоспособного возраста и неработающим. Теперь никаких требований нет, а выплату назначают автоматически и без каких-либо заявлений, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Пенсионерам могут предоставляться налоговые льготы, льготы по оплате проезда, дополнительный отпуск без сохранения зарплаты и ещё целый ряд мер поддержки. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

— Так, неработающие пенсионеры могут получить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда по территории России к месту отдыха и обратно. Для получения выплаты пенсионеру или его представителю нужно обратиться с заявлением и необходимыми документами в ТО СФР непосредственно (лично, в том числе при выездном приёме, через представителя), по почте, через МФЦ либо в электронной форме через Единый портал госуслуг, — рассказала Србуи Иващенко.

Еще одна льгота — перенос остатка имущественных вычетов по НДФЛ на предыдущие налоговые периоды. Пенсионер вправе получить имущественные вычеты в размере произведённых расходов на покупку, например, квартиры или дома. Размер имущественного вычета по расходам на приобретение или строительство жилья, а также вычета по расходам на уплату процентов по целевому кредиту, предоставленному для его приобретения, не может превышать соответственно двух и трёх миллионов рублей. При этом второй из этих налоговых вычетов может быть предоставлен в отношении только одного объекта недвижимого имущества.

— Обратите внимание, что указанная предельная сумма имущественного вычета в три миллиона рублей применяется в отношении целевых займов (кредитов), полученных начиная с 1 января 2014 года, — пояснила Србуи Иващенко.

Пенсионер, получающий пенсию на основании законодательства РФ или другого государства, освобождается от уплаты налога на имущество, если имеет в собственности жилой дом, часть жилого дома; квартиру, часть квартиры, комнату; гараж или машино-место; помещения, используемые в качестве творческих мастерских, ателье, студий, негосударственных музеев, галерей, библиотек; хозяйственные строения, площадь которых не превышает 50 кв. м и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС.

Для применения льготы пенсионер может не предоставлять заявление в налоговый орган. Его освободят от выплат на основании имеющихся сведений. Причем начиная с года, в котором у пенсионера возникло право на налоговую льготу.

— Льготы пенсионерам могут предусматриваться также региональным и местным законодательством. Рассмотрим некоторые из них на примере Москвы. Тут, например, у пенсионеров есть права на льготный проезд, а также на льготное зубопротезирование, — пояснила Србуи Иващенко.

Пенсионеры также могут получать денежную компенсацию за услуги ЖКХ. Предоставляют их в виде фиксированной выплаты или процента от суммы расходов на эти услуги.

Авторы Нина Важдаева