До 80 000 рублей. 3 главные доплаты, которые пенсионеры получат этой весной Весной пенсионерам сделают несколько доплат. В этом году суммы будут больше. Кроме того, ожидается прибавка к пенсии. 14 марта, 21:15 Весной пенсионерам сделают новые выплаты. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Самую крупную доплату сделают к концу апреля

В этом году ожидаются повышенные выплаты пенсионерам к 9 Мая. Их начнут перечислять уже в апреле-мае. Будут сделаны единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) и труженикам тыла в связи с 80-й годовщиной Победы. Так, по 80 000 рублей получат участники, инвалиды Великой Отечественной войны, а также их вдовы. По 55 000 рублей перечислят труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма.

— Все выплаты назначат автоматически. Деньги переведут до празднования Дня Победы. В этом году юбилейную выплату некоторым ветеранам начислят дополнительно к прежней праздничной выплате, которая составляет 10 000 рублей. Каждый год СФР перечисляет её ветеранам по указу президента. В соответствии с ним деньги переведут только участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, — рассказали в Социальном фонде России.

Какие доплаты пенсионеры получат на региональном уровне

В Москве к 9 Мая выплату получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. В этом году особая дата — 80-летие Победы. По этому случаю размер традиционных уже выплат к празднику будет увеличен в среднем в 2,6 раза и составит от 25 000 до 70 000 рублей.

Стоит отметить, что это именно городская выплата. Делают её столичные власти. Соответственно, один и тот же человек может получить доплату и на федеральном, и на региональном уровнях.

В Москве региональную выплату к 9 Мая получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, военнослужащие, награждённые орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года. Положена доплата и людям, награждённым медалью «За оборону Ленинграда», а также инвалидам с детства из-за ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны.

Столичные выплаты получат также участники обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда, вдовы военнослужащих, погибших в годы войны. Деньги выплатят также награждённым знаком «Почётный донор СССР» за сдачу крови в годы войны, бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто. Мера поддержки положена также труженикам тыла и людям, родившимся до 31 декабря 1931 года.

— Кроме того, в некоторых регионах сделают индексацию социальных выплат. В частности, с 1 апреля в Орловской области повысят ежемесячные денежные выплаты на 1,01%. Прибавку получат ветераны труда РФ, ветераны труда Орловской области, а также жертвы политических репрессий, — рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

С 1 апреля пенсионерам сделают прибавку

Каждый год с 1 апреля повышают социальные пенсии. В этом году размер прибавки будет больше, чем в прошлом, и составит 14,75%. Индексация зависит от уровня инфляции и прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.

Напомним, что социальные пенсии получают люди, которые по тем или иным причинам не имеют права на страховую. Одна из распространённых причин — им просто не хватило стажа. Возраст выхода на пенсию тут выше: 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин.

Авторы Нина Важдаева