Пенсионерам сделают доплаты за возраст. Сколько они составят В этом году выросли некоторые доплаты пенсионерам, которые можно получить с определённого возраста. Кроме того, ожидаются дополнительные выплаты на федеральном и региональном уровне. Как получить прибавку и сколько она составит? 11 марта, 21:20 Пенсионерам повысят доплаты. Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

В апреле и мае начнут перечислять единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) и труженикам тыла в связи с 80-й годовщиной Победы. Суммы различаются. Например, по 80 000 рублей получат участники, инвалиды Великой Отечественной войны и их вдовы, люди, награждённые знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда», а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма выплатят по 55 000.

— Обращаться в Социальный фонд с заявлением для получения средств ветеранам или их близким не нужно. Выплаты назначат автоматически. Средства будут перечислены до празднования Дня Победы. Напомним, что в прошлые годы уже были выплаты к юбилеям Победы. Средства в том числе выделялись к 65-й, 67-й, 70-й и 75-й годовщинам. В этом году юбилейную выплату некоторым ветеранам перечислят дополнительно к прежней праздничной выплате. Она составляет 10 000 рублей и ежегодно перечисляется СФР ветеранам по указу президента. В соответствии с ним, деньги будут предоставляться только участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, — рассказали в СФР.

Выплата к особой праздничной дате — разовая. В то же время есть и несколько ежемесячных выплат, которые в этом году вырастут. Правда, получить их могут только люди определённого возраста.

Если у гражданина есть необходимые для назначения стаж, количество ИПК и он достиг пенсионного возраста, ему назначается страховая пенсия по старости. Она состоит из страховой части, которая рассчитывается индивидуально для каждого пенсионера, и фиксированной выплаты к страховой пенсии. Размер фиксированной выплаты индексируется. В 2025 году он составляет 8907,7 рубля. При достижении пенсионером возраста 80 лет фиксированная выплата увеличивается на 100 процентов. Об этом сообщила юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко.

— С этого года в действующем законодательстве произошли изменения. Раньше пожилым людям, достигшим возраста 80 лет, производили выплату, если за ними ухаживал трудоспособный и при этом неработающий человек. Размер такой выплаты составлял 1200 рублей и не индексировался. Кроме того, для получения этих денег нужно было подавать заявление в СФР. С этого года надбавка индексируется и выплачивается в беззаявительном порядке — независимо от фактического осуществления ухода за пенсионером. Размер надбавки за уход к страховой пенсии составляет 1314 рублей (без учёта районных коэффициентов), — пояснила Екатерина Ноженко.

В регионах также может производиться выплата в связи с достижением определённого возраста. Например, в Санкт-Петербурге производятся следующие выплаты: в связи с 90-летним юбилеем — в размере 15 000 рублей, 95-летним — в размере 20 000, 100-летним — в размере 25 000; в связи с достижением возраста старше 100 лет (ежегодно) — в размере 25 000 рублей.

— Право на единовременную выплату к юбилейным датам со дня рождения предоставляется гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства на территории Ленинградской области, отметившим 90-летний, 95-летний, 100-летний (и далее ежегодно) юбилей со дня рождения. Размеры единовременной выплаты устанавливаются в зависимости от юбилейных дат областным законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период, — пояснила Екатерина Ноженко.

Авторы Нина Важдаева