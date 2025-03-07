С 1 апреля повысят пенсии. Сколько составит прибавка и как её получить Плановая индексация пенсий пройдёт с 1 апреля. Правда, она касается не всех выплат. Кому сделают прибавку и на сколько? 6 марта, 21:20 Пенсионеры получат прибавку с 1 апреля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leszek Glasner

В начале весны проиндексировали пенсии военным. Прибавка составила 9,5%. Стоит отметить, что бывшие военные или правоохранители нередко получают две пенсии — военную и гражданскую. Это возможно, если человек до или после службы трудился на обычной гражданской работе. Таким образом, он может получать и военную пенсию, и стандартную страховую пенсию по возрасту.

— Повышение затронет не только бывших военнослужащих. Касается оно и вдов военных. Прибавка касается и сотрудников силовых ведомств, например МВД и Росгвардии, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Кроме того, с 1 апреля станут получать больше пенсионеры, которым в апреле исполнится 80 лет. Это же касается и людей, которые в апреле получат инвалидность первой группы. Размер прибавки для них составит 8907 рублей 70 копеек. Тут стоит отметить, что такое повышение происходит не с конкретного месяца, а по факту достижения определённого возраста или получения группы инвалидности.

— Ежегодно с 1 апреля повышают социальные пенсии. В этом году прибавка будет достаточно значимой и составит 14,75%. Для сравнения, в прошлом году социальные пенсии были повышены на 7,5%. Впрочем, величина прибавки зависит от уровня инфляции и прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год, — рассказала Елена Кузнецова.

Стоит отметить, что социальные пенсии получают люди, которые по разным причинам не имеют права на страховую. Допустим, им не хватило стажа. Возраст выхода на заслуженный отдых тут выше, чем для получателей страховой пенсии. Составляет он 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин.

— С 1 апреля 2025 года повысят социальные пенсии по старости, пенсии иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ не менее 15 лет и достигшим установленного возраста; пенсии людям из малочисленных народов Севера; социальные пенсии по инвалидности и ряд других выплат, — сообщила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

Увеличат и социальную пенсию по случаю потери кормильца. Она положена, в частности, детям до 18 лет, потерявшим одного или обоих родителей.

Оксана Красовская рассказала, что сейчас размер социальной пенсии по старости составляет 7689,83 рубля. Пенсии по инвалидности и по потере кормильца различаются. Например, инвалиды с детства I группы и дети-инвалиды получают 18 455,42 рубля, а инвалиды III группы — 6536,41.

Авторы Нина Важдаева