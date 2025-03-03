Пенсионеры смогут меньше платить за услуги ЖКХ. Как получить льготы Юристы рассказали, какие изменения в сфере ЖКХ ожидаются в ближайшее время и как пенсионеры могут снизить выплаты за коммунальные услуги. 2 марта, 21:20 Юристы рассказали, какие льготы на оплату услуг ЖКХ могут получить пенсионеры. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Как изменится оплата коммунальных платежей с марта

Пенсионерам нужно учесть, что с 1 марта 2025 года в России откажутся от равномерной системы оплаты за отопление. Раньше было два варианта. В одних домах жильцы платили за отопление равномерно в течение года. Соответственно, и суммы в квитанциях были одинаковыми, независимо от сезона. В других домах жильцы платили только за реально потреблённое тепло по счётчикам.

Теперь второй вариант распространяется на всю страну. Так что не стоит удивляться изменению суммы в квитанциях. В целом размер оплаты за год не изменится. Зимой суммы в квитанциях будут больше, а летом меньше.

Какие компенсации получат пенсионеры

В этом, 2025 году пенсионеры в России могут воспользоваться различными льготами для снижения расходов на жилищно-коммунальные услуги. Среди них компенсация взносов на капитальный ремонт. Размер компенсации составит 50% для пенсионеров в возрасте от 70 до 79 лет и 100% для пенсионеров 80 лет и старше. Такие цифры привёл адвокат филиала № 1 Кировского района города Ростова-на-Дону РОКА им. Д.П. Баранова Александр Бабичев.

— Условия для получения компенсации включают проживание пенсионера в квартире одному или с неработающими родственниками пенсионного возраста или с инвалидностью I или II группы. Компенсация предоставляется в пределах регионального норматива жилой площади (например, 33 квадратных метра для одинокого пенсионера), — пояснил Александр Бабичев.

Какие субсидии на оплату коммунальных услуг получат пенсионеры

Если расходы на ЖКУ превышают установленную долю от совокупного дохода семьи, пенсионеры имеют право получать субсидии. Размер этой доли определяется региональными властями и различается.

— Например, в Москве она составляет 10% от дохода, в Санкт-Петербурге — 14%, в Якутии — 15%. Субсидии предоставляются на шесть месяцев, а затем их можно продлить, — пояснил Александр Бабичев.

Какие льготы пенсионеры могут получить на региональном уровне

Многие регионы предлагают дополнительные меры поддержки пенсионеров. Александр Бабичев отметил, что в Москве одинокие неработающие пенсионеры освобождены от оплаты ЖКУ. В Санкт-Петербурге пенсионеры с трудовым стажем в городе не менее 20 лет получают компенсацию до 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. В Московской области есть компенсация расходов на вывоз мусора для пенсионеров в размере от 30 до 100% в зависимости от возраста получателя и других условий.

Льготы по оплате услуг ЖКХ (в том числе в отношении отдельных составляющих такой платы) могут устанавливаться региональным законодательством. Рассмотрим их подробнее на примере Москвы и Московской области. Например, в Москве одиноким пенсионерам, семьям, состоящим только из пенсионеров (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), предоставляется освобождение от платы за обращение с твёрдыми коммунальными отходами в пределах социальной нормы площади жилого помещения и нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов. Об этом рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Србуи Иващенко.

— В Московской области ветеранам труда и ветеранам военной службы предоставляется ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую общую площадь жилого помещения и коммунальные услуги. При этом неработающие одиноко проживающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости, пенсию по инвалидности либо социальную пенсию, размер которой ниже величины прожиточного минимума, имеют право на получение ежемесячной денежной компенсации в размере 100%, — добавила Србуи Иващенко.

Когда и на сколько повысят тарифы на услуги ЖКХ

Александр Бабичев отметил, что летом 2025 года планируется индексация тарифов на ЖКУ. Составит она в среднем 11,9% по стране. Однако конкретный процент повышения может отличаться в зависимости от региона и установленного местными властями предельного индекса роста тарифов. Например, в крупных городах и регионах с высокой стоимостью коммунальных услуг рост тарифов может быть выше среднероссийского уровня, а в менее развитых регионах — ниже.

Что нужно сделать пенсионерам, чтобы получить льготы

Александр Бабичев отметил, что в разных субъектах РФ могут вводиться дополнительные меры поддержки, например скидки или отсрочки платежей.

При необходимости оформления льгот пенсионерам стоит обращаться в МФЦ, социальные службы или на портал «Госуслуги», где можно подать заявление онлайн. Там же можно узнать и о положенных мерах соцподдержки.

Авторы Нина Важдаева