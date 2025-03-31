Не то, чем кажется: 8 фактов из русских народных сказок, которые повергнут в шок даже взрослых

Что такое Тридевятое царство? Почему с богатырями живёт одна-единственная девушка, будто она тут арабский шейх? Где на самом деле живёт Баба-яга? Когда вы узнаете ответы, будете в шоке. Верования наших предков были наивными, серьёзными, неподвластными страху и цензуре, как оно всегда и было у язычников. Для поклонников культа Перуна, Велеса, Мары и Мокоши смерть не означала отлёт души в «тюрьму» для плохих и «санаторий» для хороших. Мир живых пересекается с миром мёртвых, при желании между ними можно с лёгкостью путешествовать. И даже у финно-угров всё было довольно-таки похоже. Рассказываем про русские народные сказки, и какие именно эпизоды оттуда имеют совсем не детский смысл.

Где Тридевятое царство и кому оно принадлежит

Тридевятое царство — это на самом деле царство мёртвых. Фото © Шедеврум

Многие исследователи старались разгадать Тридевятое царство как могли. Для Иванова и Топорова это оппозиция «близкий»—«далёкий», для лингвистов — признак троичной системы счисления древних славян. Потом путём сопоставления дошедших до нас легенд со всего славянского культурного поля выяснили: на самом деле это царство мёртвых. Мир, куда уходят души, отжившие свой земной путь. У многих язычников такие были — например, в Греции это царство Аида. Правда, древнегреческие мифы отражают абсолютную власть богов — без них между мирами путешествовать не получится. Славяне обладали большей свободой. Кстати, Велес, Мара и Чернобог — покровители царства мёртвых.

Почему мёд и пиво только «текут по усам»

Мёд и пиво в Тридевятом царстве пить нельзя — там сухой закон. Фото © Шедеврум

Как и на территории любого государства с тех пор, как появилось само понятие «государства», в царстве мёртвых действуют свои законы. Пиры, которые совершались в этом царстве, были предназначены для мёртвых. И все угощения, соответственно, тоже. Трудно позавидовать тому, кому эти напитки действительно попадут в рот. Вкушать хоть что-либо со стола мёртвых — значит немедленно к ним отправиться. Поэтому рассказчик только наблюдает за этим пиром, но ничего не употребляет в пищу. «По усам текло, в рот не попало», — в данном случае это правило выживания.

Кто такие гуси-лебеди

Гуси-лебеди — это нечто вроде самолётов, но у древних славян. Фото © Wikipedia / Франц Тейхель

Гуси-лебеди — это проводники в мир мёртвых. Такое значение было у этих птиц ещё в индо-иранской мифологии, а если учесть, что именно с Индийского полуострова по Европе стали распространяться индоевропейские языки, более чем логичным кажется наследование славянской мифологии такого образа у более далёких предков. Гуси-лебеди — помощники смерти. Самостоятельно они не могут причинить вреда: выполняют только роль транспорта.

Тайный смысл избушки на курьих ножках

Курьи ножки — не то же самое, что и куриные. Фото © Шедеврум

Раньше, за века до христианства, у славян были свои собственные погребальные обычаи. На окраине леса специально для мёртвых строили деревянный дом. Этот дом располагался на некотором возвышении, потому что снизу под домом нужно было разжечь костёр: «окурить» его, чтобы отвадить хищников. Избушка — это портал в мир мёртвых. Баба-яга может «похвастаться» костяной ногой неспроста: это не протез, просто одна половина Бабы-яги представляет собой живую женщину, а другая — скелет.

Что не так с Царевной Несмеяной

У Несмеяны есть свои веские причины не смеяться. Фото © Шедеврум

По верованиям древних славян, смех был признаком жизни. Благодаря смеху люди понимали, что душа ещё находится внутри тела. Население царства мёртвых смеяться не может. Поэтому, если в ваших интересах было кого-то из царства мёртвых вытащить, вы должны были его насмешить. Этот обряд гарантировал быстрое и безболезненное «воскрешение» нужного человека. Примерно так и произошло с Царевной Несмеяной: она была мертва, но после того, как молодец рассмешил её, снова вернулась к жизни.

Сестрица богатырям вовсе не сестрица

Иногда сестрица — это просто сестрица. Иногда нет. Ясно, что стиркой заведовала в те времена именно она. Фото © Шедеврум

«Три богатыря и сестрица Алёнушка», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» Пушкина... Много где есть отсылки на этот предполагаемый обычай. Есть мнение, что у древних славян практиковались семейные ценности, которые сейчас у большинства россиян вызвали бы отторжение. Итак, почему сестрица живёт одна при нескольких богатырях, но рядом нет родителей? Дело не в том, что они умерли. Есть гипотеза, что у древних славян был своеобразный обряд посвящения, во время которого множество молодых людей жили вместе в одной избе. Готовить и убирать их, видимо, никто не учил, поэтому к молодцам на время могла приходить пожить одна девица, при этом за данный период она была вольна «развлекаться» с любым из них, а потом нормально выйти замуж. Делайте с этой информацией всё, что захотите.

Змей Горыныч — не просто чудовище

Змей — не чудовище, а страж мира мёртвых. У греков эту роль исполняла собака. Фото © Wikipedia / Иван Яковлевич Билибин.

Змей-Горыныч — не просто обычное чудище, это страж мира мёртвых. Во многих сказках прослеживается сюжет, когда молодца ритуально «скармливают» змею, тот проглатывает воина, но затем витязь возвращается целым и невредимым. Считалось, что, будучи ритуально пожранным чудовищем, молодец приобретает его силу. Поэтому главному герою сказки и только ему удаётся победить змея — они плоть от плоти против этого ритуала со «вкусняшкой» для чудища.

Сакральное значение языка и глаз в сказках

Берегите язык и глаза, ведь там живёт именно это существо, важное для древних славян. Фото © Wikipedia / Максимов Василий Максимович.

Почему обычно в сказках мачеха предлагает вырезать глаза и язык несчастной девице? Это вряд ли самый эффективный способ безболезненно умертвить человеческое существо. Для нас, но не для древних славян. Наши предки считали, что душа живёт именно в этих частях тела. Всё логично: языком мы говорим, а глазами смотрим — видимо, именно тут и расположено наше сознание. Поэтому для того, чтобы удостовериться, что душа отошла в мир иной, от этих частей тела было принято избавляться.