Скрытый смысл: Где носить кольца для любви и богатства и как перстнями прокачать свою жизнь

Точная дата отлива первого кольца неизвестна: мы не во вселенной Толкиена. Но есть большая вероятность, что маленькие обручи, что надеваются на пальцы, пришли к нам из Азии. В Средневековой Европе они служили знаком благородного происхождения носителя и рассказывали, из какого именно рыцарского рода он происходит. Издавна с разными традициями ношения колец связывались разные потоки энергий. В материале расскажем, на каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь деньги, любовь, счастье, удачу.

Кольцо на большом пальце

Кольца на большом пальце отвечают за энергию и силу воли. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / slavia.by

Кольцо на большом пальце находится под покровительством Марса, оно придаст вам энергию силы воли, а также поможет лучше контролировать себя. Если у вас есть проблемы с прокрастинацией, вредными привычками, импульсивными покупками на маркетплейсах — попробуйте надеть перстень на большой палец и посмотрите, что получится. Скорее всего, результат вас не разочарует, а ещё это просто красиво.

На левой руке

На левой руке кольцо усилит ваши лидерские качества, придаст решимости. Если вы страдали от недостатка уверенности в себе, не могли долго решиться на перемены в своей жизни, кольцо на левом большом пальце поможет взять эти аспекты жизни под контроль. Уверенность в себе, способность отстаивать своё мнение, шикарные навыки управления даже в критических ситуациях — вот энергия такого кольца.

На правой руке

Кольцо на большом пальце правой руки поможет вам держать под контролем свои эмоции. Внутренняя воля, самодисциплина, защита от манипуляций — главная сила такого перстня. Отлично подходит для людей с нестабильной ментальной сферой: если настроение меняется по пять раз на дню, это кольцо — ваше. Бонусом с ним вы избавитесь от токсичных людей в своей жизни, от тех, кто общается с вами только ради выгоды и наносит вред.

Кольцо на указательном пальце

Кольца на указательном пальце — про власть и успех. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Не бойтесь стереотипов о том, что носящий кольцо в этой локации руки останется на всю жизнь одиночкой. Указательный палец, несмотря на стереотипы, находится под покровительством Юпитера. Это планета, которая отвечает за власть, успех и уверенность в себе. А эти качества притягивают к себе людей. Только убедитесь в том, что правильно пользуетесь своей властью: с большой силой приходит большая ответственность.

На левой руке

Кольцо на указательном пальце левой руки хорошо подходит для проработки страхов и самооценки. Если мучаетесь тревогой и навязчивыми мыслями о том, что плохого с вами может случиться, рекомендуем выбрать именно это место для размещения кольца. Кроме того, самооценка с таким кольцом даже не станет нарциссичной: это будет здоровый образ себя, вы примете свою личность со всеми достоинствами и недостатками. Такой перстень избавит от внутренних сомнений, подарит гармонию и осознание своей ценности.

На правой руке

Кольцо на указательном пальце правой руки даёт «буст» харизме, общественному влиянию и финансово-карьерному росту. Ваш навык воздействия на людей, мягкого «подталкивания» их к тем стилям поведения, которые хорошо влияют на общее дело и лично вас, довольно сильно вырастет. Кроме того, такое кольцо тоже придаст уверенности и откроет перед вами новые, неизведанные возможности.

Кольцо на среднем пальце

Кольца на среднем пальце притягивают энергию стабильности и денег. Фото © «Шедеврум»

У среднего пальца мощная энергия. Как самый большой палец на руке, он отвечает за стабильность, крепкость нитей судьбы и денежное благополучие. Он управляется энергией Сатурна. Если в вашей жизни частенько происходят потрясения и вы хотите осесть где-нибудь в тихом месте на берегу океана, выбирайте кольцо на среднем пальце. Оно поможет сделать нужные шаги по направлению к этой цели.

На левой руке

На правой руке такое кольцо очищает карму. Если вы испытываете стыд за проступки или много грешили в прошлом, но исправились, выбирайте средний палец для размещения перстня. Он поможет вам дополнительно очиститься, будет напоминать, насколько важно искреннее раскаяние. Уверенность в завтрашнем дне, чёткое закрытие долгов и выполнение всех обязательств, что вы взяли на себя, — бонусы, которые вам подарит это кольцо.

На правой руке

Если левая рука дарила вам освобождение от долгов, то энергия правой руки — чисто деловая. Кольцо на правом среднем пальце заряжено на рост доходов и успехи в бизнесе. Конечно, придётся хорошенько потрудиться, но плоды ваших трудов вас точно не разочаруют. Притяжение финансовых потоков, увеличение доходов и материальная стабильность — та энергия, которую будет притягивать такое колечко.

Кольцо на безымянном пальце

Кольца на безымянном пальце притягивают энергию творчества и любви. Фото © «Шедеврум»

Безымянный палец — традиционное место кольца для помолвленных, молодожёнов и супругов со стажем. Он символизирует любовь, брак и готовность связать себя узами семейной жизни. Человек с таким кольцом на пальце получает особенный статус: теперь все знают, что у вас есть партнёр на всю жизнь. Символ этого пальца — Солнце, а его энергия отвечает за творчество, самореализацию и любовь.

На левой руке

Кольцо на безымянном пальце левой руки исцеляет от эмоциональных ран. После тяжёлого расставания есть смысл надеть такое кольцо — оно поможет вам вернуть себе свою личность, самостоятельность и достоинство. Перстень выровняет внутренний баланс вашей эмоциональной сферы, восстановит после разрыва, а также вселит в душу открытость к новой любви.

На правой руке

Правая рука в области ношения колец в целом определяет ваше влияние на внешний мир. Она про самореализацию и активные действия. На правой руке кольцо безымянного пальца — это символ женственности, а ещё оно притягивает любовь, как магнитом. С таким кольцом усиливается женская энергия, повышаются шансы найти достойного, надёжного и верного партнёра, а бонусом идёт творческое вдохновение.

Кольцо на мизинце

Кольца на мизинце развивают интеллект, интуицию и общительность. Фото © «Шедеврум»

Мизинец находится под покровительством планеты гонцов и торговцев, а также знаков зодиака Близнецы и Дева. Если вы носите кольцо на мизинце, особенно в детстве, эта практика привлекает потоки энергий, развивающие интеллект, а также интуицию. Возможно, в будущем вы вовсе откроете в себе экстрасенсорную силу — кто знает? Можем также обрадовать вас тем, что кольцо на мизинце прокачивает навыки общения: будете реже чувствовать неловкость и сможете найти общий язык с кем угодно, от портового грузчика до декана физического факультета.

На левой руке

Перстень на мизинце левой руки развивает интуицию. Такое колечко может оградить вас от многих ошибок в жизни, серьёзных и не очень. Вы получите способность предчувствовать важные события, как глобальные, так и локальные. Скрытые процессы тоже для вас откроются: вы будто бы прозреете и сможете с первого взгляда правильно определить динамику отношений в новой компании партнёров по любимому хобби.

На правой руке

Перстень на мизинце правой руки придаст силу древних римлян. Мы имеем в виду их виртуозность в ораторском искусстве. Рассказать что-то без искусственного усиления громкости голоса для нескольких сотен агрессивных древних людей на большой площади — это действительно высокий уровень ораторского навыка. Примерно такие вибрации будут исходить от вас при разговоре, как только колечко окажется на мизинце правой руки. Общение будет проходить легко, а ваша харизма сделает х10.