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31 марта, 11:07

Гороскоп Тамары Глобы на апрель 2025: Каких перемен ждать России месяца огненного Овна

Апрель 2025 года — это время новых начинаний, надежд и ярких событий. Life.ru рассказывает, как знак зодиака Овен и влияние планеты Нептун отразятся на жизни, характере людей и глобальных переменах в России и мире.

Гороскоп на апрель 2025: главные предсказания для всех знаков. Обложка © Коллаж © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / mountain beetle, © ТАСС / Вадим Тараканов

Гороскоп на апрель 2025: главные предсказания для всех знаков. Обложка © Коллаж © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / mountain beetle, © ТАСС / Вадим Тараканов

Апрель — месяц Овна, первого знака зодиака, открывающего новый астрологический цикл. Этот период характеризуется взрывной энергией, новыми идеями и энтузиазмом, который вдохновляет на решительные шаги и первопроходство. Апрель 2025 года станет особенно значимым благодаря входу Нептуна в знак зодиака Овен, что придаст событиям особую мистическую окраску и откроет необычные возможности для многих. Что ждёт Россию и мир в апреле 2025 года по гороскопу Тамары Глобы?

Влияние знака зодиака Овен в апреле 2025 года

Тамара Глоба: что ждёт мир этой весной, когда апрель 2025 года пройдёт под знаком зодиака Овен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Eskridge

Тамара Глоба: что ждёт мир этой весной, когда апрель 2025 года пройдёт под знаком зодиака Овен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Eskridge

Овен — знак зодиака активности, энергии и первооткрывательства. Люди, рождённые в этот период, обладают лидерскими качествами, способностью увлекать окружающих своими идеями и эмоциональным зарядом. Астролог Тамара Глоба отмечает, что апрель 2025 года будет благоприятен для решительных и смелых поступков, начала новых проектов и движения вперёд.

Настала пора Овна: 5 звёзд на своих примерах раскроют, почему этот знак зодиака самый классный
Настала пора Овна: 5 звёзд на своих примерах раскроют, почему этот знак зодиака самый классный

Управляющими планетами Овна являются Марс и Плутон, что делает представителей этого знака зодиака особенно энергичными, волевыми, но иногда импульсивными и конфликтными. В этом месяце важно контролировать свои эмоции и направлять энергию в конструктивное русло.

Вход Нептуна в знак зодиака Овен — что случится под конец марта 2025

Гороскоп на апрель 2025: Нептун переходит в знак зодиака Овен, какие перемены и возможности принесёт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

Гороскоп на апрель 2025: Нептун переходит в знак зодиака Овен, какие перемены и возможности принесёт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

В конце марта Нептун, планета интуиции, мечтаний и мистики, вошла в знак зодиака Овен. Это событие принесёт глубокие изменения в восприятие реальности, откроет скрытые таланты и усилит способность предвидеть события. Влияние Нептуна поможет людям глубже понимать глобальные процессы и своё предназначение. Возможные последствия:

  • развитие интуиции и творческого потенциала;
  • повышенный интерес к духовности и мистике;
  • изменение взглядов на мировые проблемы и собственное место в мире.

Напряжённые и важные периоды апреля 2025 года

Звёздные перспективы: гороскоп на апрель 2025 от астролога Тамары Глобы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Звёздные перспективы: гороскоп на апрель 2025 от астролога Тамары Глобы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Апрель 2025 года, со слов астролога Тамары Глобы, будет насыщен не только новыми возможностями, но и сложными периодами, которые потребуют повышенного внимания и осторожности. Особенно сложными будут первая и третья декады апреля, когда возрастёт риск конфликтов, напряжения и неожиданных событий. Возможные последствия:

  • рост конфликтов на международном уровне;
  • вопросы экологии и стихийные бедствия;
  • появление новых лидеров и формирование глобальных союзов.

Влияние падения Сатурна в знаке Овна

Сатурн, находясь в падении в знаке зодиака Овен, затрудняет терпение, экономию и усидчивость. Важно учитывать это в воспитании детей-Овнов и в организации рабочего процесса. Необходимы частые перерывы и чёткое разграничение времени для отдыха и труда.

Дни повышенного внимания в апреле 2025 года

Апрель 2025: астрологический прогноз для 12 знаков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Апрель 2025: астрологический прогноз для 12 знаков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Особенно осторожными следует быть в следующие дни: вечер 3-го, 5, 6, первая половина 8-го, вторая половина 10-го, ночь с 13-го на 14-е, 21, вечер 22-го, а также 23, 25, 26 и 27 апреля. Эти даты характеризуются повышенным риском конфликтов, аварий и нестабильных ситуаций.

Апрель 2025 года открывает перед нами перспективы перемен, творчества и глобальных преобразований. Для всех знаков зодиака это время станет периодом новых открытий, вдохновения и смелых решений. Главное — использовать энергию Овна разумно, доверять своей интуиции и быть готовым к любым изменениям.

Маг рассказала Life.ru, какими именами категорически нельзя называть ребёнка, родившегося в апреле
Маг рассказала Life.ru, какими именами категорически нельзя называть ребёнка, родившегося в апреле
Сергей Трофимов
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