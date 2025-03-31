Гороскоп Тамары Глобы на апрель 2025: Каких перемен ждать России месяца огненного Овна

Апрель — месяц Овна, первого знака зодиака, открывающего новый астрологический цикл. Этот период характеризуется взрывной энергией, новыми идеями и энтузиазмом, который вдохновляет на решительные шаги и первопроходство. Апрель 2025 года станет особенно значимым благодаря входу Нептуна в знак зодиака Овен, что придаст событиям особую мистическую окраску и откроет необычные возможности для многих. Что ждёт Россию и мир в апреле 2025 года по гороскопу Тамары Глобы?

Влияние знака зодиака Овен в апреле 2025 года

Тамара Глоба: что ждёт мир этой весной, когда апрель 2025 года пройдёт под знаком зодиака Овен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Eskridge

Овен — знак зодиака активности, энергии и первооткрывательства. Люди, рождённые в этот период, обладают лидерскими качествами, способностью увлекать окружающих своими идеями и эмоциональным зарядом. Астролог Тамара Глоба отмечает, что апрель 2025 года будет благоприятен для решительных и смелых поступков, начала новых проектов и движения вперёд.

Управляющими планетами Овна являются Марс и Плутон, что делает представителей этого знака зодиака особенно энергичными, волевыми, но иногда импульсивными и конфликтными. В этом месяце важно контролировать свои эмоции и направлять энергию в конструктивное русло.

Вход Нептуна в знак зодиака Овен — что случится под конец марта 2025

Гороскоп на апрель 2025: Нептун переходит в знак зодиака Овен, какие перемены и возможности принесёт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

В конце марта Нептун, планета интуиции, мечтаний и мистики, вошла в знак зодиака Овен. Это событие принесёт глубокие изменения в восприятие реальности, откроет скрытые таланты и усилит способность предвидеть события. Влияние Нептуна поможет людям глубже понимать глобальные процессы и своё предназначение. Возможные последствия: развитие интуиции и творческого потенциала;

повышенный интерес к духовности и мистике;

изменение взглядов на мировые проблемы и собственное место в мире.

Напряжённые и важные периоды апреля 2025 года

Звёздные перспективы: гороскоп на апрель 2025 от астролога Тамары Глобы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Апрель 2025 года, со слов астролога Тамары Глобы, будет насыщен не только новыми возможностями, но и сложными периодами, которые потребуют повышенного внимания и осторожности. Особенно сложными будут первая и третья декады апреля, когда возрастёт риск конфликтов, напряжения и неожиданных событий. Возможные последствия: рост конфликтов на международном уровне;

вопросы экологии и стихийные бедствия;

появление новых лидеров и формирование глобальных союзов.

Влияние падения Сатурна в знаке Овна

Сатурн, находясь в падении в знаке зодиака Овен, затрудняет терпение, экономию и усидчивость. Важно учитывать это в воспитании детей-Овнов и в организации рабочего процесса. Необходимы частые перерывы и чёткое разграничение времени для отдыха и труда.

Дни повышенного внимания в апреле 2025 года

Апрель 2025: астрологический прогноз для 12 знаков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Особенно осторожными следует быть в следующие дни: вечер 3-го, 5, 6, первая половина 8-го, вторая половина 10-го, ночь с 13-го на 14-е, 21, вечер 22-го, а также 23, 25, 26 и 27 апреля. Эти даты характеризуются повышенным риском конфликтов, аварий и нестабильных ситуаций.