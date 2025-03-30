Председатель шоу «Маска-6» безошибочно разоблачил звезду 8-й серии. Кто прятался под маской Окуня Смогло ли на этот раз звёздное жюри проявить смекалку и угадать участника, с которого сняли маску, или не раскрыли звезду под маской? Были их предположения верными или нет? С кого сняли маску в 8-й серии шоу «Маска» 30 марта 2025 года? Смотрим! 30 марта, 16:30 Кто снял маску в шоу «Маска-6» 30 марта и угадали ли судьи звезду. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © VK / «Маска», «Маска», © Ntv.ru

Новый выпуск шоу «Маска-6», который показали на НТВ 30 марта, прошёл в мрачных оттенках. Напомним, смысл передачи в том, что разные знаменитости выступают в ярких костюмах, поют на сцене не своими голосами и дают разные подсказки про себя, а члены жюри пытаются разгадать, кто скрывается под масками, но безуспешно. Напомним, что шоу «Маска» — это адаптация южнокорейского формата, который впервые был представлен на шоу King of the Mask Singer.

Несмотря на приближающийся финал, никаких особых страстей в шоу «Маска» в выпуске 30 марта не было. Выпуск вышел без «Модного приговора» и ярких костюмов судейской коллегии, потому как судьи были одеты в тёмное в память об отце Киркорова, который скончался девять дней назад. Хотя сам председатель жюри об этом не упоминал.

Шоу «Маска» 6 сезон: кого уже раскрыли

Кого уже раскрыли в шоу «Маска-6», кто оказался номинантом на вылет 30 марта? Фото © Ntv.ru

Битва масок накаляется! В 6 сезоне шоу «Маска» страсти кипят — уже шесть участников раскрыли лица, а зрители определились со своими фаворитами. Напомним, кого уже раскрыли в шоу «Маска-6» за предыдущие выпуски: Коровка,

Капибара,

Овечка,

Цыплёнок,

Богомол,

Бык.

Из 14 певцов, переодетых в яркие костюмы, останутся после 8-го выпуска от 30 марта только семь участников, а сегодня вечером ещё один потеряет свою анонимность. С кого же снимут маску в шоу «Маска-6» на этот раз? Боксёр, Утка, Огурчик, Окунь, Сокол, Страус, Далматин или Вождь — кто из них готовится к разоблачению?

Шоу «Маска»: какую маску спасли зрители 30 марта

Шоу «Маска-6»: кто снял маску 30 марта, а кого судьи решили оставить в проекте? Фото © Ntv.ru

В напряжённой борьбе шоу «Маска-6» каждую неделю трое участников из каждой группы оказываются на грани разоблачения. Зрители голосуют за своего фаворита, а жюри решает, кто достоин остаться в проекте из оставшихся двоих участников. Но даже после вердикта судей у одного из номинантов есть шанс на спасение — повторное голосование зрителей. Итак, кого же публика вытащила из-под маски 30 марта, подарив ещё одну возможность сражаться за победу?

Какую маску спасли зрители в зале в голосовании в 8-й серии «Маски-6» от 30.03.2025? Фото © Ntv.ru

В тройку номинантов попали Боксёр, Окунь и Далматин (второй раз подряд). Зрители, как и в предыдущей серии, спасли очаровательного пятнистого участника и оставили в проекте Далматина — за маску проголосовало 64,9% зрителей. Получается, в номинацию на вылет попадают Окунь и Боксёр: кого спасут судьи, а с кого снимут маску 30 марта?

Шоу «Маска-6»: кто снял маску 30 марта

В финале 8-й серии шоу «Маска» 30 марта в зоне риска покинуть проект и раскрыть свою личность оказались Боксёр и Окунь. Как стало понятно из голосования судейской коллегии, судьи выбрали оставить в проекте Боксёра. Перед снятием маски с Окуня по правилам шоу «Маска» члены звёздного жюри попытались угадать личность звезды и выдвинули следующие версии. Родригез предположил, что в маске Окуня Артём Муратов, Тодоренко и Валерия назвали имя Нодара Ревия, а Киркоров и Костюшкин — Ярослава Сумишевского.

Окунь снял маску в 8-й серии шоу «Маска-6» от 30 марта. Какая звезда там была? Фото © Ntv.ru

Интуиция Филиппа Киркорова и Стаса Костюшкина не подвела! Тайна маски Окуня раскрыта — под ней, как и предполагали звёздные детективы, скрывался популярный поющий блогер Ярослав Сумишевский. Увы, его путь в шоу «Маска-6» завершён. Борьба продолжается, и теперь за победу в шестом сезоне сражаются всего семь загадочных участников.

Кто же окажется следующим разоблачённым? Не пропустите новую захватывающую серию шоу «Маска-6» уже в воскресенье, 6 апреля, на канале НТВ! А пока делитесь своими впечатлениями в комментариях! Кто ваша любимая маска в этом сезоне? И чьё лицо, по-вашему, скрывается под оставшимися масками? Пишите свои предположения, обсуждайте выступления участников и делитесь эмоциями!

Авторы Карина Морозова