Атлантида всплывёт, а вулканы проснутся: Какие ещё ужасы пророчит миру дьявольское затмение
В выходные мир погрузился во тьму из-за солнечного затмения 29 марта. Но оно оказалось не просто красивым, а пугающе зловещим. Фотографы по всему миру застыли в ужасе от увиденного. Что страшного готовит нам дьявольское затмение?
Обложка © «Шедеврум»
Казалось бы, случилось долгожданное астрологическое событие — закрылся коридор затмений, который портил жизнь всем знакам зодиака с 14 по 29 марта. И вот в минувшую субботу любители астрологии и астрономии вышли из дома, чтобы своими глазами посмотреть на редкое и красивое явление — затмение Солнца. Но каково было удивление, когда светило... вдруг показало миру дьявольские рога! Сатанинский знак сразу вызвал тревогу у любителей мистики. Поэтому и Life.ru поговорил с экстрасенсом, чтобы узнать, что предвещает нам такое зловещее солнечное затмение.
Зловещее предзнаменовение катаклизмов на Земле
Дьявольское солнечное затмение считается вестником катаклизмов. Фото © YouTube / The Chariots of Israel 2
«Дьявольское затмение говорит о том, что нас действительно ожидают великие изменения климатического характера. Прежде всего это изменения, которые будут касаться угроз для жизни большого количества людей. Это связано с землетрясениями, огненными вспышками на Солнце, великим квантовым переходом и изменениями магнитного поля Земли», — объясняет экстрасенс Дарья Миронова. Со слов эксперта далее, мы узнали, что нас будут сопровождать штормовые предупреждения, ураганы, пробуждение вулканов и что человечество должно быть готово к землетрясениям, которые повторятся как в Таиланде, так и в Америке.
Частично это коснётся и территории России, особенно области Камчатки. Япония также подвергнется большому количеству землетрясений, так как это сейсмически активная зона.
Всплывёт Атлантида, а другие города уйдут под воду
Чего ждать после солнечного затмения 29 марта, которое уже окрестили дьявольским? Фото © «Шедеврум»
Чем ещё нас может пугать дьявольское затмение? Со слов эзотерика, мы должны также быть готовы к будущим наводнениям и различным необычным, неожиданным климатическим изменениям.
Это признаки первого этапа грядущих изменений, которые приведут к полной трансформации Земли. Планета меняет свою энергетическую структуру, магнитные поля смещаются, климатические условия изменяются.
Это также первый признак того, что в ближайшие 50 лет мы увидим континент, который сейчас скрыт под водой. Он, со слов экстрасенса, находится в засекреченном районе Бермудского треугольника. Это Атлантида, которая существовала и постепенно начинает подниматься из-под воды.
Сможет ли мир пережить дьявольское солнечное затмение? Фото © Shutterstock / FOTOODOM / Shutterstock AI
«В связи с тем что магнитные поля смещаются, вода в одних местах поднимается, а в других уходит. Особенно пострадают прибрежные зоны и пляжи на разных континентах. Также мы должны быть готовы к тому, что уровень агрессии среди людей будет возрастать, что может привести к различным военным столкновениям между странами», — рассказывает экстрасенс.
Получается, рано мы начали радоваться закрытию коридора затмений весной 2025 года. Но астролог Тамара Глоба в своём прогнозе на апрель тоже предупредила, что Россию и мир ждёт непростой период. Чем запомнится второй месяц весны и чем «порадует» Нептун, переходящий в знак зодиака Овен?
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