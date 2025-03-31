Атлантида всплывёт, а вулканы проснутся: Какие ещё ужасы пророчит миру дьявольское затмение

Казалось бы, случилось долгожданное астрологическое событие — закрылся коридор затмений, который портил жизнь всем знакам зодиака с 14 по 29 марта. И вот в минувшую субботу любители астрологии и астрономии вышли из дома, чтобы своими глазами посмотреть на редкое и красивое явление — затмение Солнца. Но каково было удивление, когда светило... вдруг показало миру дьявольские рога! Сатанинский знак сразу вызвал тревогу у любителей мистики. Поэтому и Life.ru поговорил с экстрасенсом, чтобы узнать, что предвещает нам такое зловещее солнечное затмение.

Зловещее предзнаменовение катаклизмов на Земле

Дьявольское солнечное затмение считается вестником катаклизмов. Фото © YouTube / The Chariots of Israel 2

«Дьявольское затмение говорит о том, что нас действительно ожидают великие изменения климатического характера. Прежде всего это изменения, которые будут касаться угроз для жизни большого количества людей. Это связано с землетрясениями, огненными вспышками на Солнце, великим квантовым переходом и изменениями магнитного поля Земли», — объясняет экстрасенс Дарья Миронова. Со слов эксперта далее, мы узнали, что нас будут сопровождать штормовые предупреждения, ураганы, пробуждение вулканов и что человечество должно быть готово к землетрясениям, которые повторятся как в Таиланде, так и в Америке.

Частично это коснётся и территории России, особенно области Камчатки. Япония также подвергнется большому количеству землетрясений, так как это сейсмически активная зона. Дарья Миронова Экстрасенс

Всплывёт Атлантида, а другие города уйдут под воду

Чего ждать после солнечного затмения 29 марта, которое уже окрестили дьявольским? Фото © «Шедеврум»

Чем ещё нас может пугать дьявольское затмение? Со слов эзотерика, мы должны также быть готовы к будущим наводнениям и различным необычным, неожиданным климатическим изменениям.

Это признаки первого этапа грядущих изменений, которые приведут к полной трансформации Земли. Планета меняет свою энергетическую структуру, магнитные поля смещаются, климатические условия изменяются. Дарья Миронова Экстрасенс

Это также первый признак того, что в ближайшие 50 лет мы увидим континент, который сейчас скрыт под водой. Он, со слов экстрасенса, находится в засекреченном районе Бермудского треугольника. Это Атлантида, которая существовала и постепенно начинает подниматься из-под воды.

Сможет ли мир пережить дьявольское солнечное затмение? Фото © Shutterstock / FOTOODOM / Shutterstock AI

«В связи с тем что магнитные поля смещаются, вода в одних местах поднимается, а в других уходит. Особенно пострадают прибрежные зоны и пляжи на разных континентах. Также мы должны быть готовы к тому, что уровень агрессии среди людей будет возрастать, что может привести к различным военным столкновениям между странами», — рассказывает экстрасенс.