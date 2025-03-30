Названы знаки зодиака, которым повезёт в любви на этой неделе
Астролог Королёв: Овнам, Тельцам и Львам повезёт в любви на этой неделе
На неделе с 31 марта по 6 апреля Овны могут ощутить прилив романтической энергии, что создаст отличные возможности для новых знакомств или укрепления существующих отношений. Об этом рассказала эзотерик и астролог Майя Королёва в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Тельцы, по её словам, будут находиться в удачном периоде в любовной сфере, что создаст благоприятные условия для укрепления отношений и откровенных разговоров с партнёром. А вот Близнецам следует быть внимательнее к своим чувствам и не игнорировать интуицию. Возможно, их ждёт сложный разговор.
В свою очередь Раки почувствуют прилив романтических чувств, что может привести к значительным переменам в отношениях. Но особенно на этой неделе повезёт Львам, которым стоит ожидать ярких событий в любви и, возможно, даже восстановления старых чувств.
Что касается Дев, то они рискуют столкнуться с неясностью в отношениях, что потребует обсуждений и открытости. Весам тоже стоит посвятить время любовным отношениям, возможно, будут встречи с интересными людьми. А для Скорпионов грядёт удачное время для романтических приключений.
Стрельцы смогут выразить свои чувства без колебаний. Это положительно скажется на отношениях, подчеркнула эксперт. В то же время Козерогам стоит набраться терпения. Чего не скажешь о Водолеях, которых ждут новые связи. Зато Рыбы почувствуют желание уединения и размышлений о любви, заключила мистик.
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