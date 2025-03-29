Сухой закон на 14 лет: Каким знакам зодиака запрещено пить алкоголь до 2039 года и почему

Готовьтесь к шоку! Звёзды неумолимы: представителям некоторых знаков зодиака придётся на целых 14 лет забыть о вкусе алкоголя. Этот беспрецедентный запрет, основанный на сложных планетарных конфигурациях, обещает кардинальные перемены в жизни. Что же стало причиной столь радикальных мер? И какие знаки зодиака попали под астрологический «сухой закон»? Читайте далее и узнайте, грозит ли вам вынужденное воздержание.

Планета двинулась — крышу может сдвинуть за ней

Астрологи назвали знаки зодиака, кто в группе риска попасть в алкогольную зависимость. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NASA images

В астрологии есть один особенно скользкий персонаж. Его зовут Нептун. Планета отвечает за всё, что связано с побегами от реальности: зависимости, самообман, фантазии, утрату контроля. Весной 2025 года Нептун начнёт менять знак зодиака — и в процессе этого движения он заденет несколько зодиакальных групп. Под ударом окажутся те, кто обычно держит себя в руках, но теперь может легко не заметить, как привычка превратится в пагубную зависимость. И да — речь о длинной дистанции. До апреля 2039 года.

Самое коварное в этой истории — она начинается красиво. Алкоголь расслабляет, даёт выдохнуть. Хочется просто забыться, притормозить в бешеном ритме. Но именно в этом транзите привычка может начать управлять жизнью. Не резко, не трагично, а почти ласково. Человеку будет казаться, что всё под контролем. А потом вдруг окажется, что вечер без вина — уже стресс.

Что делать, если в душе ты реалист, а не фанат гороскопов

Какие знаки зодиака рискуют стать зависимыми с весны 2025 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShotPrime Studio

Астрология — не приговор. Это просто навигатор. И если вы не верите в звёзды, но чувствуете, что эмоции стали резче, тревоги — ближе, а рука к бокалу тянется чаще, чем раньше, это уже повод задуматься. Космос, по версии астрологов, подкидывает тест. Можно пройти его достойно. Заменить ритуалы: чай вместо вина, прогулка вместо вечернего «накатить». Не ради моды. Ради себя.

Почему именно эти люди попали под раздачу

Нептун работает хитро. Он не ломает — он размывает. И особенно сильно он действует на тех, кто привык быть сильным, разумным и сдержанным. Планета делает так, что внутри накапливается усталость, тревога, разочарование — и хочется чем-то это заглушить. Именно поэтому под прицел попадают те, кто обычно «держится до последнего». Нептун, как режиссёр артхауса, вырезает звук, стирает свет и заставляет играть в темноте. И если ты не знаешь, что он пришёл, — можешь не заметить, как сцена превращается в кошмар.

И вот теперь, наконец, о главном: каких знаков зодиака это касается

Почему Овнам, Ракам, Весам и Козерогам стоит отказаться от алкоголя? Фото © Shutterstock / FOTODOM / HstrongART