6 бытовых привычек, из-за которых соседи считают вас нищебродом, — многие даже не догадываются

Они не спрашивают, сколько вы зарабатываете. Им достаточно одного взгляда на шторы, обои и чайник, чтобы понять, как вы живёте. Мы собрали шесть бытовых привычек, которые молча, но безжалостно записывают вас в клуб людей с хронической финансовой нехваткой. Некоторые пункты удивят даже тех, кто считает себя вполне прилично устроенным.

Пыльная стенка в зале

Как соседи узнают, что вы живёте бедно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Showtime.photo

Мебель в духе «Москва-1987» — это как татуировка с именем бывшего: вроде бы и привычно, а по сути компромат. Если гости заходят в квартиру и видят скрипучий гарнитур цвета горького шоколада, то первое, о чём они подумают, — в этой семье давно ничего не менялось. Даже если у вас порядок и чисто, старинный шкаф с облупленной кромкой скажет громче любого слова: тут всё по старинке, и не потому что любят винтаж.

Обувь на все случаи жизни — одна

Кроссовки, в которых человек и в булочную, и на свадьбу, — тревожный сигнал. У окружающих сразу срабатывает счётчик: если нет нормальной обуви, то, скорее всего, нет и желания как-то менять жизнь. Обувь — это не только про стиль, это маркер комфорта и достатка. Если на улице весна, а вы всё ещё в заношенных зимних ботинках с расклёпанной пяткой, соседи уже всё решили — дела у вас не очень.

Балкон, забитый до крыши

Бедность в быту: что выдаёт нищеброда. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stepik

Если балкон стал филиалом сарая, в котором есть всё — от старого пылесоса до мешка с проводами «на всякий случай», можно не продолжать. Люди, которые складируют барахло вместо того, чтобы выкинуть хлам, автоматически попадают в категорию «вечно на чёрный день». Для соседей это признак: живут по принципу «вдруг пригодится». А это, согласитесь, не то настроение, которым хочется заряжаться за чашкой кофе.

Вещи «на вырост» и «на всякий случай»

Люди, которые годами держат в шкафу куртку, которую «ещё поношу», или сковородку без ручки потому, что «на дачу сгодится», вызывают у соседей тихое сочувствие. Это мышление дефицита, выученная привычка всё копить, даже если давно пора отпустить. Одежда, техника, посуда — в доме такого человека ничего не умирает окончательно, всё продолжает существовать в каком-то неуютном полуживом виде. И все это видят.

Ремонт в состоянии «потом сделаю»

Бытовые привычки, мешающие казаться успешным. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Burdun Iliya

Пожелтевшие обои, обломанный плинтус, замазанный скотчем выключатель — всё это не мелочи, а немые свидетели затяжной финансовой стагнации. Не нужно рассказывать, что сейчас не до ремонта. Люди вокруг видят, что вам в принципе нормально жить среди отвалившейся плитки на ободранной кухне. Поэтому соседи делают вывод: у него в голове такой же бардак, как и в ванной. И неважно, сколько книг у него на полке.

Любовь к «дешёвым понтам»

Блестящий чехол на телефон, наклейки под карбон на машине, огромный телевизор… в однушке с ковром на стене — всё это не про стиль, а про желание казаться, а не быть. Соседи это чувствуют мгновенно. И чем громче человек демонстрирует свои «достижения», тем сильнее от него веет отсутствием вкуса и деньгами в кредит. Когда человек живёт напоказ, но при этом у него двери перекошены — все всё понимают, даже если молчат.

Приметы бедности, которые вы не замечаете в себе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DiPres