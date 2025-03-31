Астролог рассказала, как правильно обустроить ванную по принципам фэншуй

Согласно принципам фэншуй, ванная комната требует особого внимания, так как здесь преобладает энергия Воды. Эксперт Юлия Богданова рассказала, как обустроить это пространство для поддержания благополучия жильцов.

Цветовая гамма играет ключевую роль. Яркие цвета создают дисбаланс, поэтому лучше выбирать пастельные, бежевые или голубые оттенки. Чёрный цвет усиливает иньскую энергию, что может привести к вялости и апатии.

«А ещё не советую делать в ванной акцентным чёрный цвет. Он будет усиливать влияние энергии инь, которая и так преобладает в данной комнате, что отразится на самочувствии жильцов: они могут стать более вялыми и апатичными», — объяснила она в беседе с «Москвой 24».

Форма мебели должна быть плавной и округлой. Острые углы шкафов или тумб, направленные на ванну, создают негативную энергию, мешая расслаблению, предупредила астролог.

Расположение двери особенно важно. Если дверь ванной находится напротив входной двери, положительная энергия будет «утекать». Для решения проблемы можно повесить зеркало на дверь ванной комнаты, посоветовала Богданова.