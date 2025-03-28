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28 марта, 04:00

Тёпленькая пошла: Кардиолог в День горячей ванны дал совет, чтобы процедура не стала последней

Врач Кондрахин: Принимать ванну дольше 15 минут не стоит, а с солью — и подавно

Кадр из фильма «Афоня» (СССР, 1975) / © kino-teatr.ru

Кадр из фильма «Афоня» (СССР, 1975) / © kino-teatr.ru

28 марта во всём мире отмечается День горячей ванны. Праздник, конечно, имеет шуточное значение, а вот ущерб здоровью, который может в отдельных случаях причинить эта повседневная процедура, — совсем не шутка.

По словам врача-кардиолога Андрея Кондрахина, ванна на самом деле является физиопроцедурой, и если температура комфортная, то можно лежать столько, сколько душе угодно, потому что вода расслабляет, и в этом ничего плохого нет.

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Но если вода горячая, то водные процедуры не должны продолжаться более 10–15 минут, чтобы не перегреть организм. Возраст значения не имеет. Вдвойне стоит насторожиться людям с острыми заболеваниями, с высокой температурой либо обострением любых хронических заболеваний. Также это касается перенесённых оперативных вмешательств, где был разрез кожных покровов, или заболеваний кожных покровов в стадии обострения.

Врач Андрей Кондрахин.

В ванне с солью, по словам собеседника Life.ru, тоже долго лежать не стоит, потому что соль — это гипертонический раствор. Она вытягивает токсины через кожу, обезвоживает — и поэтому это уже лечебная ванна, а не расслабляющая. С такой процедурой россиянам нужно быть очень аккуратными, а главный критерий, к которому нужно прислушиваться, — это комфорт. Как только в ванне стало не по себе — тут же вылезаем.

Не парьтесь: Британские учёные заявили, что горячая ванна помогает похудеть, но Онищенко против
Не парьтесь: Британские учёные заявили, что горячая ванна помогает похудеть, но Онищенко против

А ранее врачи раскрыли, какой душ принимать при температуре — холодный или горячий. Оказалось, что никакой: принимать душ или ванну во время болезни может быть не просто тяжело, но и опасно. Если температура тела выше 38 °C, то горячая и даже тёплая вода может спровоцировать ещё большую лихорадку, увеличить нагрузку на сердце.

Ольга Годуненко
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