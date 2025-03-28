Тёпленькая пошла: Кардиолог в День горячей ванны дал совет, чтобы процедура не стала последней

28 марта во всём мире отмечается День горячей ванны. Праздник, конечно, имеет шуточное значение, а вот ущерб здоровью, который может в отдельных случаях причинить эта повседневная процедура, — совсем не шутка.

По словам врача-кардиолога Андрея Кондрахина, ванна на самом деле является физиопроцедурой, и если температура комфортная, то можно лежать столько, сколько душе угодно, потому что вода расслабляет, и в этом ничего плохого нет.

Но если вода горячая, то водные процедуры не должны продолжаться более 10–15 минут, чтобы не перегреть организм. Возраст значения не имеет. Вдвойне стоит насторожиться людям с острыми заболеваниями, с высокой температурой либо обострением любых хронических заболеваний. Также это касается перенесённых оперативных вмешательств, где был разрез кожных покровов, или заболеваний кожных покровов в стадии обострения. Врач Андрей Кондрахин.

В ванне с солью, по словам собеседника Life.ru, тоже долго лежать не стоит, потому что соль — это гипертонический раствор. Она вытягивает токсины через кожу, обезвоживает — и поэтому это уже лечебная ванна, а не расслабляющая. С такой процедурой россиянам нужно быть очень аккуратными, а главный критерий, к которому нужно прислушиваться, — это комфорт. Как только в ванне стало не по себе — тут же вылезаем.