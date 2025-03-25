Не парьтесь: Британские учёные заявили, что горячая ванна помогает похудеть, но Онищенко против

Кстати, в Англии принять ванну — это большая роскошь. Люди уже давно этого не делают. Наполнить ванну очень дорого стоит. Собственно, не только в Англии, но и в Европе, в США. Только мы в ваннах купаемся, потому что у нас это дёшево и мы можем себе это позволить.