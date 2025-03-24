Исключил сладкое и жареное: Раскрыт секрет похудения 44-летнего рэпера Басты

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) удивил поклонников своей новой внешностью. В 44 года музыкант заметно постройнел и стал выглядеть моложе, что вызвало волну обсуждений в Сети. Многие предположили, что такой результат достигнут с помощью специальных препаратов, но эксперты опровергли эти слухи.

Врач-диетолог и нутрициолог Кристина Пришвина в интервью порталу «Страсти» отметила, что Баста начал работу над своим телом ещё в 2020 году. Он постепенно изменил рацион, исключив сладости, хлеб и простые углеводы, а позже заменил жареные блюда на рыбу, приготовленную на пару или гриле. Сейчас его питание основано на овощах и белке. Важную роль сыграл и отказ от алкоголя, который рэпер не употребляет уже 20 лет.

«Это снижает риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, сохраняет дольше тургор кожи», — отметила специалист.

Кроме того, Баста придерживается двухразового питания: первый приём пищи в 15:00, второй — в 22:00. В остальное время он принимает витамины, подобранные специалистами. Однако, как подчёркивает Пришвина, такой режим подходит не всем.

Физическая активность также стала важной частью жизни рэпера. Он выбрал бокс, который не только помогает сжигать калории, но и укрепляет сердце, улучшает координацию и выносливость. Кроме того, этот вид спорта способствует снятию стресса и улучшению работы лёгких.

«Можно только похвалить Басту за такое стремление и пожелать не отступать с этого пути», — заключила диетолог.