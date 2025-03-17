Не друг на похудении: Диетолог развеяла Life.ru четыре главных мифа о гречке

О пользе и невероятных свойствах гречки существует множество мифов. Наиболее распространённые из них связаны с похудением. Так ли полезна гречка на самом деле и какие утверждения не соответствуют действительности, Life.ru спросил у диетолога Елены Соломатиной.

Первый миф — гречка может заменить мясо, так как она содержит все аминокислоты. Но дело в том, что белок из гречки усваивается всего на 60%, отметила специалист. По аминокислотному составу и их соотношению гречка, к сожалению, никак не может заменить мясо.

Второй миф — гречка помогает похудеть. Многие используют её в монодиетах, однако крупа не даст полноценного и сбалансированного питания.

Да, при снижении калорийности можно сбросить вес, но одного дня недостаточно. Длительное употребление только гречки, несмотря на её пользу, негативно скажется на организме из-за нехватки необходимых веществ. Это не улучшит обмен веществ и может усугубить причины лишнего веса. Поэтому не стоит рассчитывать на гречку как на средство для похудения Елена Соломатина Врач-диетолог

Ещё один миф — гречка очень полезна при сахарном диабете, и её можно есть без ограничений. Или наоборот, что она совершенно не приводит к лишнему весу. Это тоже неправильно, так как всё зависит от количества съеденного.

Наконец, часто говорят о зелёной гречке, утверждая, что она значительно полезнее коричневой. Да, в зелёной гречке действительно чуть больше витаминов, но это не настолько существенно, чтобы делать на этом акцент, заключила диетолог.