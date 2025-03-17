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17 марта, 04:00

Не друг на похудении: Диетолог развеяла Life.ru четыре главных мифа о гречке

Диетолог Соломатина: Белок из гречки усваивается только на 60%

О пользе и невероятных свойствах гречки существует множество мифов. Наиболее распространённые из них связаны с похудением. Так ли полезна гречка на самом деле и какие утверждения не соответствуют действительности, Life.ru спросил у диетолога Елены Соломатиной.

Первый миф — гречка может заменить мясо, так как она содержит все аминокислоты. Но дело в том, что белок из гречки усваивается всего на 60%, отметила специалист. По аминокислотному составу и их соотношению гречка, к сожалению, никак не может заменить мясо.

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Второй миф — гречка помогает похудеть. Многие используют её в монодиетах, однако крупа не даст полноценного и сбалансированного питания.

Да, при снижении калорийности можно сбросить вес, но одного дня недостаточно. Длительное употребление только гречки, несмотря на её пользу, негативно скажется на организме из-за нехватки необходимых веществ. Это не улучшит обмен веществ и может усугубить причины лишнего веса. Поэтому не стоит рассчитывать на гречку как на средство для похудения

Елена Соломатина

Врач-диетолог

Да, при снижении калорийности можно сбросить вес, но одного дня недостаточно. Длительное употребление только гречки, несмотря на её пользу, негативно скажется на организме из-за нехватки необходимых веществ. Это не улучшит обмен веществ и может усугубить причины лишнего веса. Поэтому не стоит рассчитывать на гречку как на средство для похудения
Да, при снижении калорийности можно сбросить вес, но одного дня недостаточно. Длительное употребление только гречки, несмотря на её пользу, негативно скажется на организме из-за нехватки необходимых веществ. Это не улучшит обмен веществ и может усугубить причины лишнего веса. Поэтому не стоит рассчитывать на гречку как на средство для похудения

Ещё один миф — гречка очень полезна при сахарном диабете, и её можно есть без ограничений. Или наоборот, что она совершенно не приводит к лишнему весу. Это тоже неправильно, так как всё зависит от количества съеденного.

Наконец, часто говорят о зелёной гречке, утверждая, что она значительно полезнее коричневой. Да, в зелёной гречке действительно чуть больше витаминов, но это не настолько существенно, чтобы делать на этом акцент, заключила диетолог.

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Андрей Горяничев
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