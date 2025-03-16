Спасение от весеннего авитаминоза: Рыбсоюз назвал малоизвестную альтернативу дорогущей треске

Спрос на рыбу неспроста вырастает именно в весенние месяцы. В этот период многие сталкиваются с авитаминозом, и именно морепродукты лучше всего насыщают организм полезными микроэлементами. На чём лучше всего остановить свой выбор, Life.ru рассказали в Рыбном союзе России.

«Объяснить тягу к рыбе и морепродуктам в марте просто. Рыба и морепродукты богаты полезными макро- и микроэлементами, белком, полинасыщенными жирами (омега-3), витамином D и так далее. Что очень важно в период весеннего авитаминоза», — поделились с изданием.

По данным Рыбсоюза, в марте активно идёт промысел во всех бассейнах страны. Кроме того, добытая на Дальнем Востоке зимой рыба из-за логистического плеча попадает на столы именно в марте. Там сейчас в самом разгаре охотоморская путина — добыча минтая и сельди. Этот процесс завершится только в апреле. На сегодняшний день вылов минтая превысил 660 тысяч тонн, а сельди — 137 тысяч тонн. По последним данным, всего к 10 марта добыто более миллиона тонн рыбы и морепродуктов.

«Активно идёт промысел кильки на Каспии, салаки — в Балтийском море, хамсы — в Азово-Черноморском бассейне. В Северном бассейне в марте добывается треска и путассу — это рыба семейства тресковых, по вкусовым качествам и полезности не уступает треске, которая сейчас недешёвая. Если говорить о рознице, в марте — пик продаж путассу за весь год», — отметили в Рыбсоюзе.