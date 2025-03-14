Диетолог назвала самый любимый бутерброд россиян настоящей калорийной бомбой

Сегодня, 14 марта, отмечается День бутерброда. Однако диетолог Ольга Чунтонова предупреждает, что некоторые из них могут быть очень вредными и опасными. В беседе с Life.ru эксперт рассказала, от каких закусок лучше отказаться навсегда.

«Среди всех существующих и всеми любимых бутербродов есть три самых вредных и опасных сочетания. Бутерброд с колбасой и майонезом является настоящей калорийной бомбой. Колбасы часто содержат высокое количество насыщенных жиров и натрия, что может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. А вот майонез, хоть и придаёт бутерброду кремовую текстуру, часто полон добавленных сахаров и консервантов. Вместо этого лучше выбрать нежирное мясо и лёгкий соус, такой как йогурт или горчица», — советует собеседница Life.ru.

Бутерброд с сыром и беконом также возглавляет списки не самых здоровых закусок. Диетолог предупреждает, что сыр и бекон содержат большое количество жиров и холестерина, который может привести к проблемам с сердцем. Более того, бекон часто содержит консерванты и добавленные нитраты, что тоже негативно сказывается на здоровье. По мнению Чунтоновой, подобное сочетание лучше заменить на лёгкий сыр с овощами и нежирным мясом.

Сэндвич с жареной курицей и соусом BBQ также попал в список самых вредных бутербродов. Жареная курица обладает высоким содержанием калорий и нездоровых жиров. А соусы BBQ часто содержат много добавленного сахара и консервантов. Вместо этого стоит попробовать запечённую курицу с домашним соусом, например с авокадо или тахини, которая добавит вкуса без лишнего вреда для организма, уверена врач.

Отдавая предпочтение более здоровым вариантам, мы можем наслаждаться бутербродами, не нанося вреда своему здоровью. Важно помнить, что каждое лакомство можно адаптировать под свои потребности и вкус. Ольга Чунтонова Диетолог