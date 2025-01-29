От воды до пельменей: Перечислены любимые блюда россиян на завтрак

Каждый третий россиянин признался, что никогда не завтракает. В то же время каждый второй считает питательный перекус в начале дня основой баланса энергии, пишет «Газета.ru».

Чуть менее 12% россиян вообще не думают о пользе завтрака и могут его пропустить. 34% респондентов считают обязательным ритуалом после сна выпить стакан воды натощак. 4% этой водой и ограничиваются до самого обеда.

Чаще всего опрошенные (в 24% случаев) едят на завтрак каши: овсянку, гречку, пшёнку и смеси круп. 21% регулярно готовит яйца в разных видах: варёные, яичницу, омлет, всмятку и пашот. 19% не могут обойтись на завтрак без молочки, например, творога, йогуртов и пр. Быстрые завтраки предпочитают 16% россиян, 4% любят бутерброды или мясо и сыр без хлеба. 2% не ленятся и пекут себе с утра блины и оладьи. У 1% опрошенных весьма непривычные блюда на завтрак. Они могут поесть с утра супы или пельмени.