От воды до пельменей: Перечислены любимые блюда россиян на завтрак
Каждый третий житель России признался, что никогда не завтракает
Каждый третий россиянин признался, что никогда не завтракает. В то же время каждый второй считает питательный перекус в начале дня основой баланса энергии, пишет «Газета.ru».
Чуть менее 12% россиян вообще не думают о пользе завтрака и могут его пропустить. 34% респондентов считают обязательным ритуалом после сна выпить стакан воды натощак. 4% этой водой и ограничиваются до самого обеда.
Чаще всего опрошенные (в 24% случаев) едят на завтрак каши: овсянку, гречку, пшёнку и смеси круп. 21% регулярно готовит яйца в разных видах: варёные, яичницу, омлет, всмятку и пашот. 19% не могут обойтись на завтрак без молочки, например, творога, йогуртов и пр. Быстрые завтраки предпочитают 16% россиян, 4% любят бутерброды или мясо и сыр без хлеба. 2% не ленятся и пекут себе с утра блины и оладьи. У 1% опрошенных весьма непривычные блюда на завтрак. Они могут поесть с утра супы или пельмени.
Ранее россиянам рассказали о худших завтраках, которые негативно влияют на здоровье. В их числе жареный бекон и колбасы, которые увеличивают риск развития онкологий. Не рекомендуется есть хлопья и булочки, поскольку в них много сахара и жиров, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и нарушает нормальный обмен веществ. Отказ от завтрака совсем может привести к ожирению и диабету.