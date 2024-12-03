Врачи предупреждают: популярный завтрак может повысить риск рака

Исследователи из клиники Кливленда предупредили, что неправильный завтрак может привести к неприятным последствиям для здоровья. Вместо того чтобы стимулировать обмен веществ и активировать важные процессы в организме, утренний приём пищи может способствовать набору лишнего веса, ухудшению обмена веществ, а также повышать риск развития ряда серьёзных заболеваний, передаёт Pronews.gr.

Одними из самых вредных вариантов завтрака, по словам экспертов, являются пончики и бутерброды с колбасой. Пончики провоцируют резкие колебания уровня сахара в крови, что перегружает поджелудочную железу и увеличивает риск развития диабета. Бутерброды с колбасой содержат много насыщенных жиров, соли, нитритов и нитратов, которые повышают вероятность развития онкологических заболеваний.

Доктор медицинских наук и эндокринолог Зухра Павлова выражает опасение по поводу употребления обработанного мяса, например жареного бекона, на завтрак. Регулярное потребление таких продуктов может спровоцировать воспалительные процессы в организме и привести к патологиям кишечника, вплоть до рака. «Обработанное мясо, в частности бекон, оказывает негативное воздействие на пищеварительную систему, увеличивая риски заболеваний, в том числе онкологических», — предупреждает Павлова.

Кроме того, специалисты советуют избегать традиционных утренних блюд, таких как хлопья и булочки с маслом и сыром. Они содержат высокое количество простых углеводов и жиров — это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Хлопья, например, часто оказываются источником большого количества сахара и искусственных добавок, а булочки с маслом и сыром нарушают нормальный обмен веществ.

Исследователи рекомендуют пересмотреть свой подход к завтраку, чтобы улучшить состояние здоровья. Вместо вредных ингредиентов стоит выбирать более полезные и сбалансированные продукты. Отличным вариантом может стать цельнозерновая каша, которая помогает избежать скачков сахара в крови и насыщает организм необходимыми питательными веществами.