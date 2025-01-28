Диетолог подсказала, когда лучше завтракать «жаворонкам» и «совам»

Завтрак считается важной составляющей режима питания, так как запускает обменные процессы и заряжает энергией на весь день. Однако время приёма пищи должно зависеть от хронотипа человека, заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.

По словам врача, «совам» даётся тяжело ранний подъём и сборы на работу. С утра они могут испытывать головные боли, тошноту и отсутствие аппетита. Не надо насильно пихать в себя завтрак, нужно дать организму время, чтобы проснуться и поесть не в 7 утра, а, например, в 10.

«С «жаворонками» — проще. Человек просыпается, встаёт, спокойно завтракает и уходит на работу. То есть это совершенно логичная система», — добавила Бережная в эфире радио Sputnik.

Диетолог подчеркнула, что завтрак должен быть полноценным. На тарелке должны присутствовать белок, сложные углеводы и клетчатка. Главная ошибка — начинать утро с быстрых углеводов: торта, конфет, сдобных булочек и хлопьев. Они сгорают очень быстро, поэтому вы будете голодными уже через час-два.