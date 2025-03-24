Врач раскрыла, какой душ принимать при температуре — холодный или горячий (спойлер: НИКАКОЙ)

Высокая температура тела — это естественный и необходимый механизм защиты, реакция на проникновение вирусов, бактерий, грибков и аллергенов. Организм нагревается, что стимулирует иммунную систему уничтожать чужаков. Такая борьба сказывается на самочувствии: человек начинает сильно потеть, у него появляется слабость и озноб, боль и ломота в мышцах. Но как правильно в такой ситуации соблюдать гигиену и принимать душ? Life.ru спросил об этом у кандидата медицинских наук, врача – эксперта лаборатории «Гемотест» Ольги Уланкиной, и всё оказалось не так просто.

По словам нашего эксперта, принимать душ или ванну во время болезни может быть не просто тяжело, но и опасно. Если температура тела выше 38 °C, то горячая и даже тёплая вода может спровоцировать ещё большую лихорадку, увеличить нагрузку на сердце. Кроме того, под душем у ослабленного болезнью человека может закружиться голова. Есть риск упасть и сильно удариться. Так что в острый период болезни от приёма душа и тёплой ванны стоит воздержаться — подождать, пока не станет легче. Особенно людям с гипертонической болезнью и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Не стоит использовать холодный душ как способ снизить температуру тела. Это неэффективно и опасно. После такой экстремальной процедуры может начаться сильный озноб и судороги. Температура тела сначала резко снизится, после чего показатели термометра могут снова начать подниматься. Такие скачки особенно опасны для людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца, астмой и другими хроническими заболеваниями. Врач Ольга Уланкина

Обтирания тёплой водой можно применять только в дополнение к жаропонижающим препаратам, а как только температура тела снизилась, водные процедуры не противопоказаны. Можно быстро ополоснуться тёплой водой, она не должна быть горячей или прохладной, и не стоит проводить в ванной больше 10 минут.

«После водных процедур важно тщательно обтереться полотенцем и надеть чистую, сухую одежду. Это позволит избежать переохлаждения и озноба», — рекомендует собеседница Life.ru.