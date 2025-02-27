Большинство россиян не уходят на полноценный больничный, продолжая работать
Опрос: Сотрудники 71% компаний в России продолжают работать во время болезней
Сотрудники 71% компаний в России продолжают работать во время болезней, свидетельствуют результаты исследования, которые публикует «Газета.ru». По данным издания, 15% работодателей заявили, что их подчинённые при недугах не берут официальный больничный, однако в 82% случаев ситуация обратная.
При этом лишь в 26% компаний сотрудники не работают, если берут официальный больничный. В 71% случаев ситуация обратная, однако 42% россиян продолжают работать добровольно, 26% решают только срочные задачи, а шесть процентов выполняют работу в привычном объёме, но на удалённом формате.
Примечательно, что ответы работодателей отличаются. Они заявляют, 28% работников уходят на больничный неофициально. При этом 34% специалистов выполняют лишь срочные дела, восемь процентов остаются в офисе, если состояние позволяет, а 20% переходят на удалёнку. Кроме того, пятая часть респондентов не смогла ответить на вопрос.
Ранее офтальмолог указал на главную ошибку офисного планктона. Она подчеркнула, что глазам каждые 40 минут нужно отдыхать от дисплея гаджетов. Кроме того, россиянам раскрыли пугающие последствия сидячей работы.