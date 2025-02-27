Большинство россиян не уходят на полноценный больничный, продолжая работать

Сотрудники 71% компаний в России продолжают работать во время болезней, свидетельствуют результаты исследования, которые публикует «Газета.ru». По данным издания, 15% работодателей заявили, что их подчинённые при недугах не берут официальный больничный, однако в 82% случаев ситуация обратная.

При этом лишь в 26% компаний сотрудники не работают, если берут официальный больничный. В 71% случаев ситуация обратная, однако 42% россиян продолжают работать добровольно, 26% решают только срочные задачи, а шесть процентов выполняют работу в привычном объёме, но на удалённом формате.

Примечательно, что ответы работодателей отличаются. Они заявляют, 28% работников уходят на больничный неофициально. При этом 34% специалистов выполняют лишь срочные дела, восемь процентов остаются в офисе, если состояние позволяет, а 20% переходят на удалёнку. Кроме того, пятая часть респондентов не смогла ответить на вопрос.