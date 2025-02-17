От выпирающего живота до сколиоза: Россиянам раскрыли пугающие последствия сидячей работы

Сидячая работа, на которой большую часть времени проводит большинство россиян, может стать причиной появления выпирающего живота. Об этом сообщила в беседе с «Газетой.ru» соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова. Она отметила, что часто от людей поступают жалобы на боли в шее, спине, между лопатками и в пояснице. Это всё говорит о недостатке движения и нарушении процесса дыхания.

«При правильном дыхании тело человека похоже на воздушный шарик. При вдохе грудная клетка и живот одновременно «надуваются», а на выдохе уменьшаются, будто сдуваются. Таким образом, внутрибрюшное давление распределяется равномерно, а не только на какую-то одну область. Но частое и привычное положение тела влияет на процесс дыхания. Из-за долгого сидения и отсутствия движения организм человека адаптируется», — пояснила специалист.

Кроме того, из-за длительного сидения часто происходят изменения в осанке. Наиболее распространённой проблемой становится сутулость: голова и плечи смещаются вперёд, таз наклоняется, и человек начинает сидеть на копчике, а не на ягодицах. При сутулости нижние рёбра начинают давить на живот, что нарушает нормальное движение рёбер при вдохе. Сжатая диафрагма оказывает давление на органы брюшной полости, выталкивая их вперёд. Со временем это приводит к растяжению и ослаблению мышц живота.

Стандартные упражнения для пресса, найденные в Интернете, не решат проблему, предупреждает тренер. Важно выяснить причины её возникновения и подойти к решению комплексно. Возможно, потребуется работать не только над физическим состоянием, но и над образом жизни. В первую очередь, по словам специалиста, стоит сосредоточиться на исправлении осанки и восстановлении полноценного дыхания, охватывающего весь объём тела.