От обморока до спазма бронхов: Любителей плавать натощак или с набитым животом предупредили о смертельной угрозе

Плавание на голодный желудок может привести к фатальным последствиям, предупредила старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Елена Антипова. Эксперт рассказала Life.ru, что бассейн, как и лыжи, — самый энергозатратный вид физической нагрузки, который требует мобилизации всех ресурсов организма.

«Плавая натощак, вы можете упасть в голодный обморок или заработать судороги, так как организм не получает необходимых ему микроэлементов и минералов», — отметила специалист по плаванию.

Переедать перед тренировкой тоже не следует. По словам Антиповой, плавание задействует обширные группы мышц, которые наполняются кровью при активном движении. Она же нужна и органам ЖКТ для переваривания пищи. В результате мускулы могут столкнуться с дефицитом кислорода. Особенно противопоказана жирная пища.

«Кроме того, поскольку нагрузка на органы во время плавания идёт в горизонтальном положении, пищевод давит на диафрагму, вызывая боль в межреберье, изжогу, тошноту, рвоту и отрыжку. Кислотный рефлюкс во время купания повышает риск внезапного сбоя сердечного ритма и спазма бронхов — вплоть до того, что содержимое желудка способно попасть в бронхи. Если такой приступ застанет в воде, то человек может не справиться и утонуть», — допустила специалист.

Наилучший вариант перед тренировкой — это лёгкие и быстро усваиваемые продукты, которые нужно скушать за час или два до бассейна. Дать нужный заряд энергии и не перегрузить пищеварение способны фрукты, овощи, йогурты или каши на воде.