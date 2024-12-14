Врач развеяла популярный миф о пользе стакана воды натощак

Популярное мнение о том, что стакан воды натощак улучшает пищеварение, не имеет за собой никаких медицинских оснований. Эта утренняя привычка, напротив, может негативно сказаться на работе ЖКТ, заявила гастроэнтеролог Алия Усеева.

По её словам, чтобы облегчить пищеварение, надо пить жидкость во время еды, а не перед её приёмом. Кроме того, есть ряд людей, кому вовсе противопоказано пить воду во время питания.

«Например, для людей с гастроэзофагеальным рефлюксом может быть полезнее ограничивать жидкость во время питания для предотвращения неприятных ощущений», — отметила врач в беседе с «Газетой.ru».

При этом доктор призвала в первую очередь прислушиваться к своему организму. Вода натощак хоть и не улучшает пищеварение, но некоторым помогает взбодриться. Также она способствует увлажнению организма, улучшает работу почек и ускоряет выведение токсинов.