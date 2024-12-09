Елена Малышева посоветовала регулярно пить воду, чтобы избежать запоров

Запоры — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие люди. Врачи и эксперты предлагают ряд рекомендаций, которые помогут справиться с этой неприятной ситуацией без использования слабительных средств.

Елена Малышева и её коллега Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» подчеркнули важность регулярного потребления воды. Они объяснили, что недостаток жидкости в организме может стать одной из причин запоров. По словам Коновалова, необходимо выпивать около десяти стаканов воды в день, чтобы поддерживать нормальное функционирование кишечника. «За водопоем следить», — призвала Малышева россиян.

Вода помогает размягчить каловые массы, снижает газообразование и активизирует перистальтику. Специалисты рекомендуют пить воду комнатной температуры, а также минеральную воду, которая содержит полезные для кишечника минералы, такие как натрий и магний.

Помимо нескольких стаканов воды, следует включать в ежедневный рацион продукты, богатые клетчаткой. Женщинам рекомендуется употреблять около 25 г клетчатки в день, мужчинам — около 38 г. Продукты, богатые клетчаткой, включают овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые.

Добавки с отрубями и порошкообразными волокнами также могут быть полезны, если с пищей не поступает достаточное количество клетчатки. Однако важно постепенно увеличивать её количество в рационе, чтобы избежать вздутия живота и метеоризма.

Ещё важно заниматься спортом — регулярная физическая активность способствует улучшению перистальтики и нормализации микробиома кишечника. Достаточно 5–10 минут движения каждый час, чтобы поддерживать нормальное кровоснабжение кишечника. Если запоры беспокоят постоянно, то следует обратиться к врачу. Они могут сигнализировать о серьёзных заболеваниях.